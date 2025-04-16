Посол России обвинил Данию в эскалации конфликта на Украине
Посол Барбин: Дания, направляя военных на Украину, провоцирует эскалацию
© Фото : Посольство России в ДанииПосольство России в Дании
© Фото : Посольство России в Дании
Посольство России в Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Дания, направляя военных на Украину для изучения боевого опыта, провоцирует неконтролируемую эскалацию, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
"Направление датских военнослужащих на Украину, в том числе для изучения боевого опыта, все глубже втягивает Данию в конфликт на Украине и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию. Это решение Копенгагена идет наперекор предпринимаемым в настоящее время попыткам выйти на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине", - сказал Барбин телеканалу TV2, комментируя намерение вооруженных сил Дании начать отправлять на Украину группы солдат для получения опыта от ВСУ. Текст комментария размещен в Telegram-канале дипмиссии.
По словам посла, Дания полагает возможным игнорировать, что на Украине ведутся боевые действия, и подвергает опасности жизни датских военнослужащих.
"В этой связи хотелось бы напомнить, что военные объекты, включая штабы, центры подготовки и обучения, места расположения военнослужащих и военной техники, как в глубине территории Украины, так и на линии боевого соприкосновения являются законной целью для вооруженных сил России", - добавил Барбин.
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