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Посол России обвинил Данию в эскалации конфликта на Украине

Посол России обвинил Данию в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 16.04.2025

Посол России обвинил Данию в эскалации конфликта на Украине

Дания, направляя военных на Украину для изучения боевого опыта, провоцирует неконтролируемую эскалацию, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:13:00+03:00

2025-04-16T12:13:00+03:00

2025-04-16T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Дания, направляя военных на Украину для изучения боевого опыта, провоцирует неконтролируемую эскалацию, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. "Направление датских военнослужащих на Украину, в том числе для изучения боевого опыта, все глубже втягивает Данию в конфликт на Украине и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию. Это решение Копенгагена идет наперекор предпринимаемым в настоящее время попыткам выйти на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине", - сказал Барбин телеканалу TV2, комментируя намерение вооруженных сил Дании начать отправлять на Украину группы солдат для получения опыта от ВСУ. Текст комментария размещен в Telegram-канале дипмиссии. По словам посла, Дания полагает возможным игнорировать, что на Украине ведутся боевые действия, и подвергает опасности жизни датских военнослужащих. "В этой связи хотелось бы напомнить, что военные объекты, включая штабы, центры подготовки и обучения, места расположения военнослужащих и военной техники, как в глубине территории Украины, так и на линии боевого соприкосновения являются законной целью для вооруженных сил России", - добавил Барбин.

https://ria.ru/20250414/ttsk-2011073313.html

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