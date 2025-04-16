https://ria.ru/20250416/poshliny-2011631086.html

США не заинтересованы в совместных с ЕС действиях против Китая, пишет WP

США не заинтересованы в совместных с ЕС действиях против Китая, пишет WP - РИА Новости, 16.04.2025

США не заинтересованы в совместных с ЕС действиях против Китая, пишет WP

Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в совместных с Евросоюзом действиях против Китая, которые тот предлагал в попытках избежать... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:14:00+03:00

2025-04-16T17:14:00+03:00

2025-04-16T17:14:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в совместных с Евросоюзом действиях против Китая, которые тот предлагал в попытках избежать введения пошлин на импорт европейских товаров, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц из ЕС. "В течение месяцев, пока они старались предотвратить введение американских пошлин, официальные лица из ЕС пытались обсудить с администрацией Трампа действия против Китая, однако уперлись в каменную стену", - пишет автор статьи со ссылкой на европейских чиновников.По словам одного из высокопоставленных собеседников издания, команда Трампа "показала нулевой интерес" к обсуждению совместных действий против Китая. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

китай

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, сша, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире