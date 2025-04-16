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США не заинтересованы в совместных с ЕС действиях против Китая, пишет WP - РИА Новости, 16.04.2025
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17:14 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/poshliny-2011631086.html
США не заинтересованы в совместных с ЕС действиях против Китая, пишет WP
США не заинтересованы в совместных с ЕС действиях против Китая, пишет WP - РИА Новости, 16.04.2025
США не заинтересованы в совместных с ЕС действиях против Китая, пишет WP
Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в совместных с Евросоюзом действиях против Китая, которые тот предлагал в попытках избежать... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:14:00+03:00
2025-04-16T17:14:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в совместных с Евросоюзом действиях против Китая, которые тот предлагал в попытках избежать введения пошлин на импорт европейских товаров, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц из ЕС. "В течение месяцев, пока они старались предотвратить введение американских пошлин, официальные лица из ЕС пытались обсудить с администрацией Трампа действия против Китая, однако уперлись в каменную стену", - пишет автор статьи со ссылкой на европейских чиновников.По словам одного из высокопоставленных собеседников издания, команда Трампа "показала нулевой интерес" к обсуждению совместных действий против Китая. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
китай
сша
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китай, сша, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США не заинтересованы в совместных с ЕС действиях против Китая, пишет WP

WP: США не заинтересованы в совместных с Евросоюзом действиях против Китая

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в совместных с Евросоюзом действиях против Китая, которые тот предлагал в попытках избежать введения пошлин на импорт европейских товаров, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц из ЕС.
"В течение месяцев, пока они старались предотвратить введение американских пошлин, официальные лица из ЕС пытались обсудить с администрацией Трампа действия против Китая, однако уперлись в каменную стену", - пишет автор статьи со ссылкой на европейских чиновников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
США начали полупроводниковую полувойну
Вчера, 08:00
По словам одного из высокопоставленных собеседников издания, команда Трампа "показала нулевой интерес" к обсуждению совместных действий против Китая.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Что стоит за тарифной политикой Трампа
9 апреля, 08:00
 
КитайСШАДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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