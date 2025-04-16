Глава Минфина США усомнился в скором подписании соглашения по пошлинам
Бессент: США не смогут заключить соглашение по пошлинам за 90 дней
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сомневается в том, что США удастся заключить полное итоговое соглашение по пошлинам со своими крупными торговыми партнерами за 90 дней, заявленных президентом Дональдом Трампом.
"Давайте отставим в сторону Китай. Есть 15 крупных торговых партнеров. После исключения Китая их 14, и мы быстро движемся и налаживаем процесс для 14 крупнейших торговых партнеров, большинство из которых имеют очень большой торговый дефицит. Итак, будет ли у нас через 90 дней полный формальный документ, готовый и отшлифованный? Вряд ли", - заявил Бессент в интервью портату Yahoo Finance.
По его словам, если США будут следовать заявленному пути, за этот срок возможно прийти к "существенной ясности по принципиальным пунктам" с 14 крупнейшими партнерами за исключением Китая.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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