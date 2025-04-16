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Глава Минфина США усомнился в скором подписании соглашения по пошлинам - РИА Новости, 16.04.2025
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11:28 16.04.2025 (обновлено: 11:47 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/poshliny-2011537606.html
Глава Минфина США усомнился в скором подписании соглашения по пошлинам
Глава Минфина США усомнился в скором подписании соглашения по пошлинам - РИА Новости, 16.04.2025
Глава Минфина США усомнился в скором подписании соглашения по пошлинам
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сомневается в том, что США удастся заключить полное итоговое соглашение по пошлинам со своими крупными торговыми... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:28:00+03:00
2025-04-16T11:47:00+03:00
экономика
цены на нефть
китай
сша
скотт бессент
дональд трамп
yahoo! inc.
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сомневается в том, что США удастся заключить полное итоговое соглашение по пошлинам со своими крупными торговыми партнерами за 90 дней, заявленных президентом Дональдом Трампом. "Давайте отставим в сторону Китай. Есть 15 крупных торговых партнеров. После исключения Китая их 14, и мы быстро движемся и налаживаем процесс для 14 крупнейших торговых партнеров, большинство из которых имеют очень большой торговый дефицит. Итак, будет ли у нас через 90 дней полный формальный документ, готовый и отшлифованный? Вряд ли", - заявил Бессент в интервью портату Yahoo Finance. По его словам, если США будут следовать заявленному пути, за этот срок возможно прийти к "существенной ясности по принципиальным пунктам" с 14 крупнейшими партнерами за исключением Китая. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250416/tramp-2011494741.html
https://ria.ru/20250414/torgovlya-2011264562.html
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экономика, цены на нефть, китай, сша, скотт бессент, дональд трамп, yahoo! inc., введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, Китай, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Yahoo! Inc., Введение Трампом пошлин на импорт
Глава Минфина США усомнился в скором подписании соглашения по пошлинам

Бессент: США не смогут заключить соглашение по пошлинам за 90 дней

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сомневается в том, что США удастся заключить полное итоговое соглашение по пошлинам со своими крупными торговыми партнерами за 90 дней, заявленных президентом Дональдом Трампом.
"Давайте отставим в сторону Китай. Есть 15 крупных торговых партнеров. После исключения Китая их 14, и мы быстро движемся и налаживаем процесс для 14 крупнейших торговых партнеров, большинство из которых имеют очень большой торговый дефицит. Итак, будет ли у нас через 90 дней полный формальный документ, готовый и отшлифованный? Вряд ли", - заявил Бессент в интервью портату Yahoo Finance.
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По его словам, если США будут следовать заявленному пути, за этот срок возможно прийти к "существенной ясности по принципиальным пунктам" с 14 крупнейшими партнерами за исключением Китая.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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