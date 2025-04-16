https://ria.ru/20250416/poshliny-2011537606.html

Глава Минфина США усомнился в скором подписании соглашения по пошлинам

Глава Минфина США усомнился в скором подписании соглашения по пошлинам - РИА Новости, 16.04.2025

Глава Минфина США усомнился в скором подписании соглашения по пошлинам

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сомневается в том, что США удастся заключить полное итоговое соглашение по пошлинам со своими крупными торговыми... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:28:00+03:00

2025-04-16T11:28:00+03:00

2025-04-16T11:47:00+03:00

экономика

цены на нефть

китай

сша

скотт бессент

дональд трамп

yahoo! inc.

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сомневается в том, что США удастся заключить полное итоговое соглашение по пошлинам со своими крупными торговыми партнерами за 90 дней, заявленных президентом Дональдом Трампом. "Давайте отставим в сторону Китай. Есть 15 крупных торговых партнеров. После исключения Китая их 14, и мы быстро движемся и налаживаем процесс для 14 крупнейших торговых партнеров, большинство из которых имеют очень большой торговый дефицит. Итак, будет ли у нас через 90 дней полный формальный документ, готовый и отшлифованный? Вряд ли", - заявил Бессент в интервью портату Yahoo Finance. По его словам, если США будут следовать заявленному пути, за этот срок возможно прийти к "существенной ясности по принципиальным пунктам" с 14 крупнейшими партнерами за исключением Китая. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250416/tramp-2011494741.html

https://ria.ru/20250414/torgovlya-2011264562.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, китай, сша, скотт бессент, дональд трамп, yahoo! inc., введение трампом пошлин на импорт