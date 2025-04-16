США поставили новый ультиматум Китаю
США пригрозили Китаю поднять пошлины до 245%
© Getty Images / Future Publishing/CFOTOПорт Нанкина в провинции Цзянсу
© Getty Images / Future Publishing/CFOTO
Порт Нанкина в провинции Цзянсу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вашингтон может повысить пошлины для китайских экспортеров до 245 процентов, сообщили на сайте Белого дома.
"В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%", — говорится в публикации.
"В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%", — говорится в публикации.
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В администрации Дональда Трампа уточнили, что своими действиями американский президент хотел уравнять условия игры и обеспечить национальную безопасность США.
Глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств 2 апреля. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
Глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств 2 апреля. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости назвал повышение американских пошлин на товары из Китая безосновательным. По его мнению, эти меры наносят урон глобальным рынкам и вредят репутации самого руководства в Вашингтоне. Ван И также предупредил о решительном ответе, если Штаты не прекратят экономическое давление на страну.
В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53 процента американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90 процентов негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70 процентов жителей Штатов раскритиковали стоимость бензина и энергии, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70 процентов американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб местным производителям.
В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53 процента американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90 процентов негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70 процентов жителей Штатов раскритиковали стоимость бензина и энергии, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70 процентов американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб местным производителям.