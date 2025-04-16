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США поставили новый ультиматум Китаю

США поставили новый ультиматум Китаю - РИА Новости, 16.04.2025

США поставили новый ультиматум Китаю

Вашингтон может повысить пошлины для китайских экспортеров до 245 процентов, сообщили на сайте Белого дома."В результате ответных действий Китаю теперь грозит... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:36:00+03:00

2025-04-16T10:36:00+03:00

2025-04-16T11:33:00+03:00

экономика

сша

китай

введение трампом пошлин на импорт

дональд трамп

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вашингтон может повысить пошлины для китайских экспортеров до 245 процентов, сообщили на сайте Белого дома."В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%", — говорится в публикации.В администрации Дональда Трампа уточнили, что своими действиями американский президент хотел уравнять условия игры и обеспечить национальную безопасность США.Глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств 2 апреля. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости назвал повышение американских пошлин на товары из Китая безосновательным. По его мнению, эти меры наносят урон глобальным рынкам и вредят репутации самого руководства в Вашингтоне. Ван И также предупредил о решительном ответе, если Штаты не прекратят экономическое давление на страну.В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53 процента американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90 процентов негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70 процентов жителей Штатов раскритиковали стоимость бензина и энергии, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70 процентов американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб местным производителям.

https://ria.ru/20250413/kitaj-2011000025.html

https://ria.ru/20250416/tesla-2011494084.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html

сша

китай

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экономика, сша, китай, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп