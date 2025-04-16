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В Польше задержали банду сутенеров из Украины - РИА Новости, 16.04.2025
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11:47 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/polsha-2011542538.html
В Польше задержали банду сутенеров из Украины
В Польше задержали банду сутенеров из Украины - РИА Новости, 16.04.2025
В Польше задержали банду сутенеров из Украины
Банду сутенеров, преимущественно состоящую из граждан Украины, задержали в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:47:00+03:00
2025-04-16T11:47:00+03:00
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ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Банду сутенеров, преимущественно состоящую из граждан Украины, задержали в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. "Сотрудники центрального бюро расследований полиции пресекли деятельность банды сутенеров, зарабатывавших миллионы на оказании сексуальных услуг и торговле людьми. По распоряжению Малопольского отдела национальной прокуратуры были задержаны 18 человек", - говорится в сообщении радиостанции. По данным RMF FM, из 18 задержанных членов банды 15 являются гражданами Украины. "В основном они эксплуатировали своих соотечественниц, которые зачастую оказывались в трудных жизненных ситуациях. Они нанимали их для оказания сексуальных услуг", - подчеркивает радиостанция. RMF FM отмечает, что преступная группа действовала с апреля 2023 года. "Она вела свою практику в Кракове, Варшаве, Вроцлаве и Познани. Среди задержанных - лица, занимающиеся вербовкой, фотографированием женщин для объявлений, размещаемых в интернете, телефонные операторы, организующие встречи с клиентами, и водители, обеспечивающие перевозку женщин к местам оказания сексуальных услуг", - уточняет радиостанция. Прокуратура предъявила задержанным обвинения в участии в преступной группе, торговле людьми и отмывании денег, им грозит до 15 лет лишения свободы, заключает RMF FM.
https://ria.ru/20250121/klichko-1994843959.html
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в мире, украина, польша, краков
В мире, Украина, Польша, Краков
В Польше задержали банду сутенеров из Украины

В Польше задержали банду сутенеров, преимущественно из граждан Украины

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Банду сутенеров, преимущественно состоящую из граждан Украины, задержали в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.
"Сотрудники центрального бюро расследований полиции пресекли деятельность банды сутенеров, зарабатывавших миллионы на оказании сексуальных услуг и торговле людьми. По распоряжению Малопольского отдела национальной прокуратуры были задержаны 18 человек", - говорится в сообщении радиостанции.
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По данным RMF FM, из 18 задержанных членов банды 15 являются гражданами Украины.
"В основном они эксплуатировали своих соотечественниц, которые зачастую оказывались в трудных жизненных ситуациях. Они нанимали их для оказания сексуальных услуг", - подчеркивает радиостанция.
RMF FM отмечает, что преступная группа действовала с апреля 2023 года.
"Она вела свою практику в Кракове, Варшаве, Вроцлаве и Познани. Среди задержанных - лица, занимающиеся вербовкой, фотографированием женщин для объявлений, размещаемых в интернете, телефонные операторы, организующие встречи с клиентами, и водители, обеспечивающие перевозку женщин к местам оказания сексуальных услуг", - уточняет радиостанция.
Прокуратура предъявила задержанным обвинения в участии в преступной группе, торговле людьми и отмывании денег, им грозит до 15 лет лишения свободы, заключает RMF FM.
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