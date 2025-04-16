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Мужчины, подозреваемые в убийстве в Ингушетии, отказались от дачи показаний - РИА Новости, 16.04.2025
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12:50 16.04.2025 (обновлено: 13:27 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/podozrevaemye-2011552677.html
Мужчины, подозреваемые в убийстве в Ингушетии, отказались от дачи показаний
Мужчины, подозреваемые в убийстве в Ингушетии, отказались от дачи показаний - РИА Новости, 16.04.2025
Мужчины, подозреваемые в убийстве в Ингушетии, отказались от дачи показаний
Двое подозреваемых в убийстве местного жителя в Ингушетии, ранее задержанные в Магасе, отказались от дачи показаний, сообщает пресс-служба СУСК региона. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:50:00+03:00
2025-04-16T13:27:00+03:00
происшествия
назрановский район
республика ингушетия
магас
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ПЯТИГОРСК, 16 апр - РИА Новости. Двое подозреваемых в убийстве местного жителя в Ингушетии, ранее задержанные в Магасе, отказались от дачи показаний, сообщает пресс-служба СУСК региона. По данным ведомства, двое родных братьев нанесли множественные огнестрельные ранения 35-летнему местному жителю. От полученных ранений потерпевший скончался. "В ходе допроса подозреваемые отказались от дачи показаний, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. В понедельник в СУСК Ингушетии сообщили РИА Новости, что неизвестные застрелили местного жителя в Назрановском районе республики, возбуждено уголовное дело. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании двух мужчин, подозреваемых в преступлении. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что убитый является сыном экс-главы села Экажево, однако эту информацию пока официально не подтвердили.
https://ria.ru/20250414/ingushetiya-2011181972.html
назрановский район
республика ингушетия
магас
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происшествия, назрановский район, республика ингушетия, магас
Происшествия, Назрановский район, Республика Ингушетия, Магас
Мужчины, подозреваемые в убийстве в Ингушетии, отказались от дачи показаний

Двое подозреваемых в убийстве в жителя Ингушетии не стали давать показания

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 16 апр - РИА Новости. Двое подозреваемых в убийстве местного жителя в Ингушетии, ранее задержанные в Магасе, отказались от дачи показаний, сообщает пресс-служба СУСК региона.
По данным ведомства, двое родных братьев нанесли множественные огнестрельные ранения 35-летнему местному жителю. От полученных ранений потерпевший скончался.
"В ходе допроса подозреваемые отказались от дачи показаний, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
В понедельник в СУСК Ингушетии сообщили РИА Новости, что неизвестные застрелили местного жителя в Назрановском районе республики, возбуждено уголовное дело. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании двух мужчин, подозреваемых в преступлении. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что убитый является сыном экс-главы села Экажево, однако эту информацию пока официально не подтвердили.
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14 апреля, 16:09
 
ПроисшествияНазрановский районРеспублика ИнгушетияМагас
 
 
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