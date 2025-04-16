Рейтинг@Mail.ru
"Росконгресс" назвал ключевую тему ПМЮФ - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/pmyuf-2011616148.html
"Росконгресс" назвал ключевую тему ПМЮФ
"Росконгресс" назвал ключевую тему ПМЮФ - РИА Новости, 16.04.2025
"Росконгресс" назвал ключевую тему ПМЮФ
Ключевой темой предстоящего Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) станет осмысление исторического опыта для развития справедливого... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:38:00+03:00
2025-04-16T16:38:00+03:00
общество
россия
константин чуйченко
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955850068_0:19:1028:597_1920x0_80_0_0_5073b282917a12d6966dbaba6d17db72.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Ключевой темой предстоящего Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) станет осмысление исторического опыта для развития справедливого многополярного мира, сообщил фонд "Росконгресс". "XIII Петербургский международный юридический форум... пройдет под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего". Это отражает ключевую идею форума — необходимость глубокого осмысления исторического опыта для последующей выработки совместных решений, способных обеспечить развитие и укрепление правовых основ справедливого многополярного мира", – говорится в сообщении. Как отметил министр юстиции РФ, председатель Организационного комитета ПМЮФ Константин Чуйченко, тема юрфорума представляется особенно актуальной с учетом того, что текущий год ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. "Мы должны помнить о важнейших событиях нашей общей истории, воспринимать их объективно, препятствовать искажению исторических фактов. Уважение прав и основных свобод человека, равенство государственных суверенитетов, добросовестное выполнение всех принятых на себя обязательств и невмешательство во внутренние дела – все те фундаментальные принципы и нормы международного права, утвержденные мировым сообществом еще десятилетия назад, должны и сейчас оставаться императивными условиями равноправного сотрудничества и сбалансированного развития всего человечества", – считает Чуйченко, слова которого приводятся в сообщении. Ранее в марте замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что тема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и уроки прошлого должны найти отражение в повестке предстоящего Петербургского международного юридического форума. Тринадцатый Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая 2025 года. ПМЮФ был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ, министерства юстиции РФ и фонда "Росконгресс".
https://ria.ru/20250108/forum-1992809994.html
https://ria.ru/20250407/pmef-2009753101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955850068_153:0:973:615_1920x0_80_0_0_a90befe7ec1fc598f3eec719f4644876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, константин чуйченко, дмитрий медведев
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Дмитрий Медведев
"Росконгресс" назвал ключевую тему ПМЮФ

Росконгресс: главной темой ПМЮФ станет развитие многополярного мира

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип Международного юридического форума
Логотип Международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Логотип Международного юридического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Ключевой темой предстоящего Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) станет осмысление исторического опыта для развития справедливого многополярного мира, сообщил фонд "Росконгресс".
"XIII Петербургский международный юридический форум... пройдет под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего". Это отражает ключевую идею форума — необходимость глубокого осмысления исторического опыта для последующей выработки совместных решений, способных обеспечить развитие и укрепление правовых основ справедливого многополярного мира", – говорится в сообщении.
Логотип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Минюст назвал даты проведения ПМЮФ в этом году
8 января, 14:11
Как отметил министр юстиции РФ, председатель Организационного комитета ПМЮФ Константин Чуйченко, тема юрфорума представляется особенно актуальной с учетом того, что текущий год ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы должны помнить о важнейших событиях нашей общей истории, воспринимать их объективно, препятствовать искажению исторических фактов. Уважение прав и основных свобод человека, равенство государственных суверенитетов, добросовестное выполнение всех принятых на себя обязательств и невмешательство во внутренние дела – все те фундаментальные принципы и нормы международного права, утвержденные мировым сообществом еще десятилетия назад, должны и сейчас оставаться императивными условиями равноправного сотрудничества и сбалансированного развития всего человечества", – считает Чуйченко, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее в марте замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что тема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и уроки прошлого должны найти отражение в повестке предстоящего Петербургского международного юридического форума.
Тринадцатый Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая 2025 года. ПМЮФ был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ, министерства юстиции РФ и фонда "Росконгресс".
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2025
7 апреля, 10:19
 
ОбществоРоссияКонстантин ЧуйченкоДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала