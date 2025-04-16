https://ria.ru/20250416/pmyuf-2011616148.html

"Росконгресс" назвал ключевую тему ПМЮФ

"Росконгресс" назвал ключевую тему ПМЮФ - РИА Новости, 16.04.2025

"Росконгресс" назвал ключевую тему ПМЮФ

Ключевой темой предстоящего Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) станет осмысление исторического опыта для развития справедливого... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:38:00+03:00

2025-04-16T16:38:00+03:00

2025-04-16T16:38:00+03:00

общество

россия

константин чуйченко

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Ключевой темой предстоящего Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) станет осмысление исторического опыта для развития справедливого многополярного мира, сообщил фонд "Росконгресс". "XIII Петербургский международный юридический форум... пройдет под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего". Это отражает ключевую идею форума — необходимость глубокого осмысления исторического опыта для последующей выработки совместных решений, способных обеспечить развитие и укрепление правовых основ справедливого многополярного мира", – говорится в сообщении. Как отметил министр юстиции РФ, председатель Организационного комитета ПМЮФ Константин Чуйченко, тема юрфорума представляется особенно актуальной с учетом того, что текущий год ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. "Мы должны помнить о важнейших событиях нашей общей истории, воспринимать их объективно, препятствовать искажению исторических фактов. Уважение прав и основных свобод человека, равенство государственных суверенитетов, добросовестное выполнение всех принятых на себя обязательств и невмешательство во внутренние дела – все те фундаментальные принципы и нормы международного права, утвержденные мировым сообществом еще десятилетия назад, должны и сейчас оставаться императивными условиями равноправного сотрудничества и сбалансированного развития всего человечества", – считает Чуйченко, слова которого приводятся в сообщении. Ранее в марте замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что тема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и уроки прошлого должны найти отражение в повестке предстоящего Петербургского международного юридического форума. Тринадцатый Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая 2025 года. ПМЮФ был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ, министерства юстиции РФ и фонда "Росконгресс".

https://ria.ru/20250108/forum-1992809994.html

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общество, россия, константин чуйченко, дмитрий медведев