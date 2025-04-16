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Глава ПМР назвал поставки газа в республику нестабильными - РИА Новости, 16.04.2025
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13:24 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/pmr-2011556672.html
Глава ПМР назвал поставки газа в республику нестабильными
Глава ПМР назвал поставки газа в республику нестабильными - РИА Новости, 16.04.2025
Глава ПМР назвал поставки газа в республику нестабильными
Ситуация с поставками природного газа в Приднестровье остается нестабильной, заявил в среду журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:24:00+03:00
2025-04-16T13:24:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Ситуация с поставками природного газа в Приднестровье остается нестабильной, заявил в среду журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Ранее первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник сообщал, что с 5 апреля в Приднестровье были прекращены поставки газа. По данным местных властей, поставки возобновились 8 апреля. "Газ идет, пока все в порядке, но тем не менее весь год будет нестабильный. Я сначала и предупреждал, что при прекращении традиционной подачи газа через "Газпром", как бы не решался вопрос, все равно будет нестабильность при тех или иных условиях. Есть проблемы с перечислениями, с выполнением договорных обязательств и все прочее. Поэтому весь год будет такой", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
https://ria.ru/20250413/mid-2010966334.html
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кишинев, жкх, молдавия, украина, вадим красносельский, газпром, евросоюз, в мире
Кишинев, ЖКХ, Молдавия, Украина, Вадим Красносельский, Газпром, Евросоюз, В мире
Глава ПМР назвал поставки газа в республику нестабильными

Красносельский назвал нестабильной ситуацию по поставке газа в ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Компрессорная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Компрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Ситуация с поставками природного газа в Приднестровье остается нестабильной, заявил в среду журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник сообщал, что с 5 апреля в Приднестровье были прекращены поставки газа. По данным местных властей, поставки возобновились 8 апреля.
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"Газ идет, пока все в порядке, но тем не менее весь год будет нестабильный. Я сначала и предупреждал, что при прекращении традиционной подачи газа через "Газпром", как бы не решался вопрос, все равно будет нестабильность при тех или иных условиях. Есть проблемы с перечислениями, с выполнением договорных обязательств и все прочее. Поэтому весь год будет такой", - сказал Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
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