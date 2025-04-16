https://ria.ru/20250416/pmr-2011556672.html

Глава ПМР назвал поставки газа в республику нестабильными

Глава ПМР назвал поставки газа в республику нестабильными - РИА Новости, 16.04.2025

Глава ПМР назвал поставки газа в республику нестабильными

Ситуация с поставками природного газа в Приднестровье остается нестабильной, заявил в среду журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:24:00+03:00

2025-04-16T13:24:00+03:00

2025-04-16T13:24:00+03:00

кишинев

жкх

молдавия

украина

вадим красносельский

газпром

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997345097_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_23634a95bf023601681d4f9fd2359c33.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Ситуация с поставками природного газа в Приднестровье остается нестабильной, заявил в среду журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Ранее первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник сообщал, что с 5 апреля в Приднестровье были прекращены поставки газа. По данным местных властей, поставки возобновились 8 апреля. "Газ идет, пока все в порядке, но тем не менее весь год будет нестабильный. Я сначала и предупреждал, что при прекращении традиционной подачи газа через "Газпром", как бы не решался вопрос, все равно будет нестабильность при тех или иных условиях. Есть проблемы с перечислениями, с выполнением договорных обязательств и все прочее. Поэтому весь год будет такой", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.

https://ria.ru/20250413/mid-2010966334.html

https://ria.ru/20250413/kishinev-2010965896.html

кишинев

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кишинев, жкх, молдавия, украина, вадим красносельский, газпром, евросоюз, в мире