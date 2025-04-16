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В Тирасполе открыли памятник Неизвестному солдату - РИА Новости, 16.04.2025
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12:15 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/pamyatnik-2011546407.html
В Тирасполе открыли памятник Неизвестному солдату
В Тирасполе открыли памятник Неизвестному солдату - РИА Новости, 16.04.2025
В Тирасполе открыли памятник Неизвестному солдату
В Тирасполе на Мемориале Славы в среду с соблюдением воинских почестей состоялись перезахоронение останков неизвестного советского воина и открытие памятника... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:15:00+03:00
2025-04-16T12:15:00+03:00
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вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. В Тирасполе на Мемориале Славы в среду с соблюдением воинских почестей состоялись перезахоронение останков неизвестного советского воина и открытие памятника Неизвестному Солдату, передает корреспондент РИА Новости. Гроб с останками провезли на лафете артиллерийского орудия в сопровождении почетного караула по центральной площади города до Мемориала Славы, где останки были погребены под звуки гимна СССР. В церемонии приняли участие глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, посол РФ в Молдавии Олег Озеров, члены правительства ПМР, ветераны, юнармейцы, представители духовенства и жители города. "Именно они - неизвестные герои - отстаивали нашу Родину. Погибали, горели в танках, тонули на переправах, в том числе и через Днестр, погибали в самолетах - именно они освободили нашу Родину" – сказал Красносельский на церемонии. Посол РФ Олег Озеров подчеркнул, что мы не можем предать память тех, кто победил нацизм. "Наши павшие — как часовые. Они охраняют нас, но при этом дают нам силы для того, чтобы сегодня отстаивать те идеалы, за которые погибли миллионы людей во время Великой Отечественной войны", — подчеркнул российский посол. Останки неизвестного солдата недавно были обнаружены в селе Парканы под Тирасполе поисковиками движения "Наследники Побед". Ранее планировалось провести церемонию перезахоронения 11 апреля в канун 81-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-румынских оккупантов. Однако из-за ухудшения погодных условий церемония была перенесена на 16 апреля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250411/pobeda-2010784247.html
https://ria.ru/20250412/tiraspol-2010945433.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, СССР, Россия, Вадим Красносельский, Олег Озеров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Тирасполе открыли памятник Неизвестному солдату

В Тирасполе перезахоронили прах неизвестного советского воина и открыли памятник

© SputnikЦеремония перезахоронения останков неизвестного советского воина в Тирасполе. Кадр видео
Церемония перезахоронения останков неизвестного советского воина в Тирасполе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Sputnik
Церемония перезахоронения останков неизвестного советского воина в Тирасполе. Кадр видео
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ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. В Тирасполе на Мемориале Славы в среду с соблюдением воинских почестей состоялись перезахоронение останков неизвестного советского воина и открытие памятника Неизвестному Солдату, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб с останками провезли на лафете артиллерийского орудия в сопровождении почетного караула по центральной площади города до Мемориала Славы, где останки были погребены под звуки гимна СССР.
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Тирасполе 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк"
11 апреля, 17:28
В церемонии приняли участие глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, посол РФ в Молдавии Олег Озеров, члены правительства ПМР, ветераны, юнармейцы, представители духовенства и жители города.
«
"Именно они - неизвестные герои - отстаивали нашу Родину. Погибали, горели в танках, тонули на переправах, в том числе и через Днестр, погибали в самолетах - именно они освободили нашу Родину" – сказал Красносельский на церемонии.
Посол РФ Олег Озеров подчеркнул, что мы не можем предать память тех, кто победил нацизм. "Наши павшие — как часовые. Они охраняют нас, но при этом дают нам силы для того, чтобы сегодня отстаивать те идеалы, за которые погибли миллионы людей во время Великой Отечественной войны", — подчеркнул российский посол.
Останки неизвестного солдата недавно были обнаружены в селе Парканы под Тирасполе поисковиками движения "Наследники Побед". Ранее планировалось провести церемонию перезахоронения 11 апреля в канун 81-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-румынских оккупантов. Однако из-за ухудшения погодных условий церемония была перенесена на 16 апреля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Тирасполь отметил 81-ю годовщину освобождения от оккупации
12 апреля, 23:21
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияСССРРоссияВадим КрасносельскийОлег Озеров80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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