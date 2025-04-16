В Тирасполе открыли памятник Неизвестному солдату
В Тирасполе перезахоронили прах неизвестного советского воина и открыли памятник
© SputnikЦеремония перезахоронения останков неизвестного советского воина в Тирасполе. Кадр видео
© Sputnik
Церемония перезахоронения останков неизвестного советского воина в Тирасполе. Кадр видео
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ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. В Тирасполе на Мемориале Славы в среду с соблюдением воинских почестей состоялись перезахоронение останков неизвестного советского воина и открытие памятника Неизвестному Солдату, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб с останками провезли на лафете артиллерийского орудия в сопровождении почетного караула по центральной площади города до Мемориала Славы, где останки были погребены под звуки гимна СССР.
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В церемонии приняли участие глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, посол РФ в Молдавии Олег Озеров, члены правительства ПМР, ветераны, юнармейцы, представители духовенства и жители города.
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"Именно они - неизвестные герои - отстаивали нашу Родину. Погибали, горели в танках, тонули на переправах, в том числе и через Днестр, погибали в самолетах - именно они освободили нашу Родину" – сказал Красносельский на церемонии.
Посол РФ Олег Озеров подчеркнул, что мы не можем предать память тех, кто победил нацизм. "Наши павшие — как часовые. Они охраняют нас, но при этом дают нам силы для того, чтобы сегодня отстаивать те идеалы, за которые погибли миллионы людей во время Великой Отечественной войны", — подчеркнул российский посол.
Останки неизвестного солдата недавно были обнаружены в селе Парканы под Тирасполе поисковиками движения "Наследники Побед". Ранее планировалось провести церемонию перезахоронения 11 апреля в канун 81-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-румынских оккупантов. Однако из-за ухудшения погодных условий церемония была перенесена на 16 апреля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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