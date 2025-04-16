Жилой комплекс по программе реновации возвели на востоке Москвы
Жилой комплекс по программе реновации построили на востоке Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвыминистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Жилой комплекс по программе реновации построили на Никитинской улице на востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, новостройка расположена вблизи станции метро "Измайловская" Арбатско-Покровской линии по адресу: улица Никитинская, 5.
"В двухсекционном жилом комплексе оборудовано 210 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Их общая площадь составляет свыше 11 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтированы современные лифты грузоподъемностью 1 тысяча и 400 килограммов, а на первом этаже предусмотрены помещения для консьержей, колясочная и почтовые ящики", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
По его словам, новостройка расположена вблизи станции метро "Измайловская" Арбатско-Покровской линии по адресу: улица Никитинская, 5.
"В двухсекционном жилом комплексе оборудовано 210 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Их общая площадь составляет свыше 11 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтированы современные лифты грузоподъемностью 1 тысяча и 400 килограммов, а на первом этаже предусмотрены помещения для консьержей, колясочная и почтовые ящики", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.