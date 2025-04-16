https://ria.ru/20250416/opasnost-2011489408.html

В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников

В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025

В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T04:36:00+03:00

2025-04-16T04:36:00+03:00

2025-04-16T04:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "РСЧС, Тамбовская область. Внимание! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250416/opasnost-2011486987.html

тамбовская область

россия

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2025

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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)