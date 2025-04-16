https://ria.ru/20250416/niderlandy-2011580678.html

Нидерланды инвестируют более миллиарда евро в оборону и безопасность

Нидерланды инвестируют более миллиарда евро в оборону и безопасность - РИА Новости, 16.04.2025

Нидерланды инвестируют более миллиарда евро в оборону и безопасность

Нидерланды инвестируют более €1,1 миллиарда в оборону и безопасность, сообщила в среду лидер входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:51:00+03:00

2025-04-16T14:51:00+03:00

2025-04-16T14:51:00+03:00

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ГААГА, 16 апр - РИА Новости. Нидерланды инвестируют более €1,1 миллиарда в оборону и безопасность, сообщила в среду лидер входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию (VVD) Дилан Йешилгёз-Зегериус. "Мы инвестируем более €1,1 миллиарда в оборону и безопасность. Мы делаем это, не перекладывая счет на будущие поколения", - написала политик в соцсети Х. Ранее телеканал RTL со ссылкой на пока еще конфиденциальную оборонную стратегию, разработанную нидерландскими министром обороны Рубеном Брекелмансом и министром экономики Дирком Бельяртсом, сообщил, что правительство Нидерландов планирует инвестировать более одного миллиарда евро в оборонную промышленность, чтобы стимулировать ее рост во времена политической нестабильности. В ноябре прошлого года Брекелманс сообщил, что власти Нидерландов дополнительно выделят на оборону 716 миллионов евро из-за растущих угроз.

https://ria.ru/20250324/niderlandy-2007035298.html

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