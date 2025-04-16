https://ria.ru/20250416/natspolitika-2011529609.html
Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики
Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики - РИА Новости, 16.04.2025
Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики
Финансирование реализации государственной национальной политики выросло на треть с этого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:58:00+03:00
2025-04-16T10:58:00+03:00
2025-04-16T10:58:00+03:00
россия
дальний восток
татьяна голикова
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/12/1563821250_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_11a102258b5e0278ab8113a4b956c118.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Финансирование реализации государственной национальной политики выросло на треть с этого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С 2025 года её финансирование (программы государственной национальной политики - ред.) увеличено более, чем на треть", - сказала Голикова на итоговой коллегии Федерального агентства по делам национальностей. По её данным, в прошлом году 65 регионов России получили субсидию на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Она подчеркнула, что настал момент для пересмотра механизма предоставления единой субсидии, и попросила агентство начать действовать проактивно, ввести контроль с помощью социологических замеров. Вице-премьер также отметила, что под началом ФАДН проводится пилотный проект по созданию центров социально-культурной адаптации иностранных граждан. В нём участвуют Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Хабаровский край, а также Кузбасс и Челябинская область.
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
https://ria.ru/20250116/pravitelstvo-1993882945.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/12/1563821250_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_1d5e30d1188af53d965c43aa7c9f49e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, татьяна голикова, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество
Россия, Дальний Восток, Татьяна Голикова, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Общество
Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики
Голикова: финансирование реализации госнацполитики выросло на треть с 2025 года