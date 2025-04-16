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Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики - РИА Новости, 16.04.2025
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10:58 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/natspolitika-2011529609.html
Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики
Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики - РИА Новости, 16.04.2025
Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики
Финансирование реализации государственной национальной политики выросло на треть с этого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:58:00+03:00
2025-04-16T10:58:00+03:00
россия
дальний восток
татьяна голикова
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Финансирование реализации государственной национальной политики выросло на треть с этого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С 2025 года её финансирование (программы государственной национальной политики - ред.) увеличено более, чем на треть", - сказала Голикова на итоговой коллегии Федерального агентства по делам национальностей. По её данным, в прошлом году 65 регионов России получили субсидию на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Она подчеркнула, что настал момент для пересмотра механизма предоставления единой субсидии, и попросила агентство начать действовать проактивно, ввести контроль с помощью социологических замеров. Вице-премьер также отметила, что под началом ФАДН проводится пилотный проект по созданию центров социально-культурной адаптации иностранных граждан. В нём участвуют Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Хабаровский край, а также Кузбасс и Челябинская область.
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
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россия, дальний восток, татьяна голикова, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество
Россия, Дальний Восток, Татьяна Голикова, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Общество
Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики

Голикова: финансирование реализации госнацполитики выросло на треть с 2025 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Финансирование реализации государственной национальной политики выросло на треть с этого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С 2025 года её финансирование (программы государственной национальной политики - ред.) увеличено более, чем на треть", - сказала Голикова на итоговой коллегии Федерального агентства по делам национальностей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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По её данным, в прошлом году 65 регионов России получили субсидию на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Она подчеркнула, что настал момент для пересмотра механизма предоставления единой субсидии, и попросила агентство начать действовать проактивно, ввести контроль с помощью социологических замеров.
Вице-премьер также отметила, что под началом ФАДН проводится пилотный проект по созданию центров социально-культурной адаптации иностранных граждан. В нём участвуют Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Хабаровский край, а также Кузбасс и Челябинская область.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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РоссияДальний ВостокТатьяна ГоликоваФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Общество
 
 
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