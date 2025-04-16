https://ria.ru/20250416/natspolitika-2011529609.html

Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики

Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики - РИА Новости, 16.04.2025

Голикова рассказала о росте финансирования госнацполитики

Финансирование реализации государственной национальной политики выросло на треть с этого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:58:00+03:00

2025-04-16T10:58:00+03:00

2025-04-16T10:58:00+03:00

россия

дальний восток

татьяна голикова

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Финансирование реализации государственной национальной политики выросло на треть с этого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С 2025 года её финансирование (программы государственной национальной политики - ред.) увеличено более, чем на треть", - сказала Голикова на итоговой коллегии Федерального агентства по делам национальностей. По её данным, в прошлом году 65 регионов России получили субсидию на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Она подчеркнула, что настал момент для пересмотра механизма предоставления единой субсидии, и попросила агентство начать действовать проактивно, ввести контроль с помощью социологических замеров. Вице-премьер также отметила, что под началом ФАДН проводится пилотный проект по созданию центров социально-культурной адаптации иностранных граждан. В нём участвуют Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Хабаровский край, а также Кузбасс и Челябинская область.

https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

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россия

дальний восток

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Ольга Фомченкова

россия, дальний восток, татьяна голикова, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество