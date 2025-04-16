https://ria.ru/20250416/nalichnye-2011482240.html
Эксперт научил, сколько наличных нужно иметь на руках
Эксперт научил, сколько наличных нужно иметь на руках - РИА Новости, 16.04.2025
Эксперт научил, сколько наличных нужно иметь на руках
Россиянам лучше держать в виде наличных не более 20-40% от ежемесячного дохода. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:17:00+03:00
2025-04-16T02:17:00+03:00
2025-04-16T02:17:00+03:00
экономика
наличные деньги
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянам лучше держать в виде наличных не более 20-40% от ежемесячного дохода. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.По данным Центробанка, в 2024 году россияне снимали на 7,3% больше наличных, чем в 2023 году. Причин, по которым в современном мире люди могут продолжать пользоваться наличными несколько: от привычки до банального страха, что доступ к средствам получат мошенники. Причем некоторые граждане могут хранить в наличных весь доход полностью.Однако из-за того, что деньги лежат не на вкладе, а в виде купюр в кошельке или дома, граждане лишаются возможности получить процентный доход. Кроме того, при покупке по карте можно немного сэкономить на кешбэке."Если вы предпочитаете наличные, то лучше держать от 20 до 40% от ежемесячного дохода. Считается, что такой объем позволяет осуществлять все необходимые транзакции, за исключением более-менее крупных покупок вроде бытовой техники", — рассказал эксперт.
https://ria.ru/20250413/nakopleniya-2010950247.html
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экономика, наличные деньги
Экономика, Наличные деньги
Эксперт научил, сколько наличных нужно иметь на руках
Экономист Бархота: в наличных стоит держать не более 40% от месячного дохода