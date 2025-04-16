https://ria.ru/20250416/muzeynyemarshruty-2011106404.html

Елена Харламова: музеи должны смотреть вокруг себя

Елена Харламова: музеи должны смотреть вокруг себя - РИА Новости, 16.04.2025

Елена Харламова: музеи должны смотреть вокруг себя

Новый сезон Всероссийского проекта "Музейные маршруты России" стартует 17 апреля со встречи в Калининграде. Флагманский проект министерства культуры РФ в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:38:00+03:00

2025-04-16T09:38:00+03:00

2025-04-16T09:38:00+03:00

музейные маршруты россии

калининград

владивосток

севастополь

третьяковская галерея

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

росизо

екатерина проничева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949156471_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_823bf71b8284ba5a5fdf2430c3fce969.jpg

Новый сезон Всероссийского проекта "Музейные маршруты России" стартует 17 апреля со встречи в Калининграде. Флагманский проект министерства культуры РФ в области музейного дела, который объединяет лидеров отрасли, продолжает развиваться и трансформироваться в 2025 году. Глава департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры РФ Елена Харламова рассказала РИА Новости о том, как музеи становятся центрами общественной жизни в регионах и помогают людям изучать свою историю.– "Музейные маршруты-2025" пройдут в Калининграде, Владивостоке, Самаре и Севастополе. Чем обусловлен выбор городов?– Для проведения четырех стратегических сессий "Музейных маршрутов России" мы выбрали города, где создаются новые музейные объекты, которые, мы надеемся, станут знаковыми. В Калининграде открываются две большие федеральные площадки – новый корпус Музея Мирового океана и филиал Третьяковской галереи. Второй город – Владивосток – активно развивается, и, как вы знаете, президент уделяет особое внимание развитию Дальнего Востока и Сибири. В этом году Музею истории Дальнего Востока имени Арсеньева исполняется 135 лет (он был открыт для посетителей в сентябре 1890 года). Наши маршруты и в Калининграде, и во Владивостоке пройдут одновременно с большими форумами в этих регионах, которые мы со своей стороны решили тоже поддержать.Далее мы поедем в Самару, где год назад в знаменитом здании фабрики-кухни открылся филиал Третьяковской галереи. Мы хотим посмотреть, как музей там живет, стал ли он культурной доминантой в Самаре, как помогает развиваться региональном музейному пространству. Четвертой точкой станет Севастополь, там тоже строится наш комплекс, где расположится Российская галерея искусств, открыт исторический парк "Новый Херсонес". Это потрясающий проект, которому нет аналогов в мире.У нас также будет специализированная сессия в Удмуртии, она посвящена 80-летию Победы.Дело в том, что именно туда был эвакуирован самый посещаемый в нашей стране на сегодняшний день музей – Петергоф. Несмотря на то, что это сезонный музей-заповедник, он несколько лет держит лидерство по посещаемости. В память об эвакуации и событиях Великой Отечественной войны мы проведем специальную сессию, на которой Петергоф будет куратором. Речь пойдет о проблемах сохранения фондов, их перемещения, содержания, работы с этим наследием.– Говоря как раз о кураторстве – эта практика появилась в проекте в 2024 году. Какие конкретные результаты этого нововведения вы видите?– Куратор заранее обсуждает с регионом актуальную проблематику. Его приглашают для того, чтобы он поделился практиками, которые можно множить. Кураторские команды приезжали в прошлом году в регионы "Музейных маршрутов" и начинали за несколько недель делать проект. И уже на стратегических сессиях они представляли промежуточный результат.То, что делал в прошлом году Музей Москвы в Казани и Музей истории Дальнего Востока в Бурятии имеет свое продолжение. В Казани развиваются программы "Мой любимый район", а в Бурятии рождаются новые путеводители по городу. Кстати, работая над детским путеводителем по Улан-Удэ в рамках Музейных маршрутов в Бурятии в 2024 году, наши участники – ребята – не только изучили историю своего города, но и подошли к этому делу серьезно. Обсуждали, какие точки должны войти в путеводитель, записывали настоящий аудиогид, который потом был доступен, выбирали диктора. Хотелось бы, чтобы такие проекты появились по всей стране, ведь дети знают, о чем рассказывать. Мы надеемся, что эта идея будет развиваться.– В этом году идея кураторства выводится на новый уровень. В Севастополе сразу четыре куратора, а во Владивостоке к "Музейным маршрутам" подключается и другое ведомство – Минвостокразвития. С чем это связано?– Да, на Дальнем Востоке у нас будет командная работа вместе с министерством по развитию Дальнего Востока. Кстати, коллеги открыли конкурс для музеев региона, который поддерживает лучшие проекты местных музеев. В Самаре – куратор Третьяковская галерея, в Калининграде это уже будет совместное кураторство РОСИЗО и ГМИИ имени Пушкина, поскольку Ольга Галактионова, когда мы начинали обсуждение, была еще директором РОСИЗО, а теперь возглавила Пушкинский.В Севастополе будем говорить об археологии и древнерусском искусстве. Туда приедет целый музейный "десант" кураторов. Это и Екатерина Проничева, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, и Сергей Брюн, директор Новгородского музея-заповедника. К команде кураторов присоединится и музей-заповедник "Фанагория", и, конечно, сам "Херсонес Таврический".­­– Как и в 2024 году в этом году пройдут две специальные сессии для PR-служб музеев, они запланированы во Владимире и Великом Новгороде. По какому принципу выбирались эти города?– Действительно, наша команда во главе с Дмитрием Трубиновым (заместителем директора департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры РФ – прим. ред.) активно работает с пресс-службами музеев. Мы стараемся донести очень важную мысль: музеи должны смотреть вокруг себя, реагировать на то, что происходит и становиться точками притяжения. Пресс-службы и пиар-отделы выполняют роль соединительного мостика между музеем и посетителями, которые живут в другом ритме и пространстве. В прошлом году мы провели две большие сессии, где презентовали самые успешные PR-практики, а в этом решили, что теперь уже сами участники расскажут о проектах, которые родились благодаря нашим мероприятиям.Для этих маршрутов мы выбрали Великий Новгород и Владимир с их музеями древнерусского искусства. Мы решили обратиться к наследию и нашей истории, к "корневой системе". Настоящее продвижение – это не только рассказать о чем-то современном и популярном, это когда вам удалось рассказать о берестяной грамоте так, чтобы люди заинтересовались. Очень часто сложные задачи рождают простые, но действенные решения.– Как за время работы проекта "Музейные маршруты" поменялся принцип продвижения музеев? Как это повлияло на восприятие аудитории?– Мы видим, что посещаемость федеральных музеев увеличилась. Здесь есть три объективные причины. Первое – музеи делают очень качественные экспозиции и выставки, второе – стараются их продвигать. И третье – в сложные исторические периоды всегда наблюдается всплеск интереса к национальному искусству и национальному достоянию.– Федеральные музеи идут в регионы, как вы сказали, запланированы открытия филиалов больших музеев. Что это дает регионам?– Новые филиалы федеральных музеев в регионах должны становиться центрами компетенций для местного музейного сообщества, они должны создавать профильные программы для региональных коллег по разным направлениям, таким как: работа с фондами, работа научных сотрудников, музейный маркетинг, создание сувенирной продукции и так далее. Они должны задавать планку, развивать местное музейное сообщество и, создавая коллаборации, двигаться дальше.В качестве примера я приведу то, как начала работать Третьяковская галерея во Владивостоке. Пока там строится филиал ГТГ, музей нашел небольшое пространство в центре города и назвал это своей резиденций. С 2023 года там активно начали работать с местным сообществом – проводят занятия для детей, лекторий, а в небольшом пространстве устраивают выставки. Это прекрасный пример того, как музей заранее начал работу с аудиторией.А вот опыт Музея истории Дальнего Востока как раз показывает, как при наличии прекрасной команды и поддержке властей региона, маленький краеведческий музей может превратиться сначала в федеральный музей, а потом уже и стать градообразующей институцией, которая создала даже Ассамблею музеев Дальнего Востока и Сибири.– Одна из тем Музейных маршрутов, на которой всегда акцентируется внимание – обменные выставки, своеобразные музейные "гастроли" по регионам. По какому вектору развивается межмузейное сотрудничество?– В последние годы это направление работы развивается очень активно. Я бы сказала, что правильную планку в этом смысле задали Русский музей и Третьяковская галерея. У них проходят большие выставочные проекты, для участия в которых один из музеев должен отдать на временную выставку настоящие шедевры из основной экспозиции. Но в ответ другой музей дает не менее значимые работы из своей экспозиции для временного показа. Это очень важный и интересный опыт, и хочется поблагодарить директоров обеих институций.– В прошлом году была учреждена Национальная премия в области музейного дела имени Д.С. Лихачева. Насколько перемены в музейной жизни отражаются в проектах, которые подают на соискание премии?– В прошлом году мы получили 700 заявок, и в этом году ожидаем еще больше. Как раз все, о чем мы с вами говорим, отражается в заявках музеев, которые они подают на премию. Отражены и интересные выставочные проекты, и коллаборации, и партнерства, и яркие работы музейных сотрудников.

https://ria.ru/20240919/buryatiyamuzeynyemarshruty-1973334527.html

https://ria.ru/20240514/muzeynyemarshrutykazan-1944368835.html

https://ria.ru/20240813/marshrutynizhniynovgorod-1964976888.html

https://ria.ru/20241225/muzeynyemarshruty-1991238624.html

https://ria.ru/20241125/marshrutygroznyy-1985009548.html

https://ria.ru/20240705/muzeynyemarshrutydagestan-1957145482.html

калининград

владивосток

севастополь

херсонес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининград, владивосток, севастополь, третьяковская галерея, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), росизо, екатерина проничева, херсонес, херсонес таврический (заповедник)