https://ria.ru/20250416/moskva-2011583383.html

Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве

Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве - РИА Новости, 16.04.2025

Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве

Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:59:00+03:00

2025-04-16T14:59:00+03:00

2025-04-16T14:59:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

капремонт в москве

петр бирюков

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В столице продолжается месячник весеннего благоустройства. Промываем фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий, при необходимости проводим ремонт входных групп, покраску цоколей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что во дворах и скверах специалисты прогребают газоны и цветники, приводят в порядок детские и спортивные площадки, окрашивают скамейки и урны.

https://ria.ru/20250315/moskva-2005188153.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве, петр бирюков