Рейтинг@Mail.ru
Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/moskva-2011583383.html
Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве
Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве
Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:59:00+03:00
2025-04-16T14:59:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
капремонт в москве
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993248238_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9aac0122effcb89b89bf1a55466a9148.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В столице продолжается месячник весеннего благоустройства. Промываем фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий, при необходимости проводим ремонт входных групп, покраску цоколей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что во дворах и скверах специалисты прогребают газоны и цветники, приводят в порядок детские и спортивные площадки, окрашивают скамейки и урны.
https://ria.ru/20250315/moskva-2005188153.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993248238_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_085f6ccef9bb7be93a9a6e4502698c72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве, Петр Бирюков
Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве

Коммунальщики продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Теплая погода в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице продолжается месячник весеннего благоустройства. Промываем фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий, при необходимости проводим ремонт входных групп, покраску цоколей", - говорится в сообщении ведомства.
Стартовали работы по промывке фасадов зданий в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Бирюков: работы по промывке фасадов зданий стартовали в Москве
15 марта, 14:25
Отмечается, что во дворах и скверах специалисты прогребают газоны и цветники, приводят в порядок детские и спортивные площадки, окрашивают скамейки и урны.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваКапремонт в МосквеПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала