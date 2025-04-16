https://ria.ru/20250416/moskva-2011583383.html
Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве
Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве
Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:59:00+03:00
2025-04-16T14:59:00+03:00
2025-04-16T14:59:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
капремонт в москве
петр бирюков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В столице продолжается месячник весеннего благоустройства. Промываем фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий, при необходимости проводим ремонт входных групп, покраску цоколей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что во дворах и скверах специалисты прогребают газоны и цветники, приводят в порядок детские и спортивные площадки, окрашивают скамейки и урны.
https://ria.ru/20250315/moskva-2005188153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве, Петр Бирюков
Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве
Коммунальщики продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Коммунальные службы продолжают промывку фасадов и цоколей зданий в Москве в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице продолжается месячник весеннего благоустройства. Промываем фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий, при необходимости проводим ремонт входных групп, покраску цоколей", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что во дворах и скверах специалисты прогребают газоны и цветники, приводят в порядок детские и спортивные площадки, окрашивают скамейки и урны.