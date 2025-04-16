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Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилили в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
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14:56 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/moskva-2011582724.html
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилили в Москве
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилили в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилили в Москве
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилен на зеленых территориях столицы из-за наступления пожароопасного периода, сообщил журналистам заммэра РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:56:00+03:00
2025-04-16T14:56:00+03:00
москва
тинао
петр бирюков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилен на зеленых территориях столицы из-за наступления пожароопасного периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с наступлением пожароопасного периода усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора и пала травы", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в настоящее время в ТиНАО реализуется комплекс превентивных мероприятий для предотвращения природных пожаров. "Проводится обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполняется двойная опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследуем места забора воды для авиационной техники, оборудуем подъезды к водоемам и обустраиваем пирсы, подготовили вертолетные площадки. Усилен контроль за очисткой территорий от мусора, сухой травы, аварийных и сухостойных деревьев", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением - с посетителями зеленых территорий проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
https://ria.ru/20250416/moskva-2011572735.html
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москва, тинао, петр бирюков
Москва, ТиНАО, Петр Бирюков
Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилили в Москве

Заммэра Бирюков: в ТиНАО усилили контроль за соблюдением пожарной безопасности

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСжигание сухой травы
Сжигание сухой травы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сжигание сухой травы
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилен на зеленых территориях столицы из-за наступления пожароопасного периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с наступлением пожароопасного периода усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора и пала травы", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что в настоящее время в ТиНАО реализуется комплекс превентивных мероприятий для предотвращения природных пожаров.
"Проводится обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполняется двойная опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследуем места забора воды для авиационной техники, оборудуем подъезды к водоемам и обустраиваем пирсы, подготовили вертолетные площадки. Усилен контроль за очисткой территорий от мусора, сухой травы, аварийных и сухостойных деревьев", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением - с посетителями зеленых территорий проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
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