https://ria.ru/20250416/moskva-2011582724.html

Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилили в Москве

Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилили в Москве - РИА Новости, 16.04.2025

Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилили в Москве

Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилен на зеленых территориях столицы из-за наступления пожароопасного периода, сообщил журналистам заммэра РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:56:00+03:00

2025-04-16T14:56:00+03:00

2025-04-16T14:56:00+03:00

москва

тинао

петр бирюков

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилен на зеленых территориях столицы из-за наступления пожароопасного периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с наступлением пожароопасного периода усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора и пала травы", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в настоящее время в ТиНАО реализуется комплекс превентивных мероприятий для предотвращения природных пожаров. "Проводится обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполняется двойная опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследуем места забора воды для авиационной техники, оборудуем подъезды к водоемам и обустраиваем пирсы, подготовили вертолетные площадки. Усилен контроль за очисткой территорий от мусора, сухой травы, аварийных и сухостойных деревьев", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением - с посетителями зеленых территорий проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.

https://ria.ru/20250416/moskva-2011572735.html

https://ria.ru/20250415/moskva-2011382525.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тинао, петр бирюков