https://ria.ru/20250416/moratoriy-2011556858.html

Киев не придерживается моратория на удары по энергообъектам, заявил Песков

Киев не придерживается моратория на удары по энергообъектам, заявил Песков - РИА Новости, 16.04.2025

Киев не придерживается моратория на удары по энергообъектам, заявил Песков

Киевский режим, несмотря на мораторий на удары по энергообъектам, де-факто не придерживается его, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:15:00+03:00

2025-04-16T13:15:00+03:00

2025-04-16T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Киевский режим, несмотря на мораторий на удары по энергообъектам, де-факто не придерживается его, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Киевский режим, несмотря на мораторий, который, как вы правильно заметили, скоро истекает, его фактически, де-факто не придерживался. Постоянно наносились и наносятся удары по объектам нашей энергетической инфраструктуры. Поэтому ситуация налицо", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.

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