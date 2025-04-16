https://ria.ru/20250416/minoborony-2011529972.html
Минобороны Китая назвало США хакерской империей
Минобороны Китая назвало США хакерской империей - РИА Новости, 16.04.2025
Минобороны Китая назвало США хакерской империей
Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка "хакерской империи", заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:00:00+03:00
2025-04-16T11:00:00+03:00
2025-04-16T11:00:00+03:00
в мире
технологии
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка "хакерской империи", заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "США обвиняют других в том, они либо делали в прошлом, либо делают в настоящее время. Соединенные Штаты являются основным источником кибератак на Китай и общеизвестной угрозой для киберпространства", - заявил Чжан Сяоган. Он отметил, что "США делали в киберпространстве все, что им заблагорассудится, используя всевозможные средства для ведения слежки, хищения конфиденциальной информации и осуществления атак, они известны своими злодеяниями". "Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка "хакерской империи". Мы требуем от США прекратить вести себя как вор и при этом кричать: держи вора, а также прекратить кибератаки на страны по всему миру, включая Китай", - добавил он.
https://ria.ru/20250408/kitay-2009931565.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, китай, сша
В мире, Технологии, Китай, США
Минобороны Китая назвало США хакерской империей
МО КНР: очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка хакерской империи