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Минобороны Китая назвало США хакерской империей - РИА Новости, 16.04.2025
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11:00 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/minoborony-2011529972.html
Минобороны Китая назвало США хакерской империей
Минобороны Китая назвало США хакерской империей - РИА Новости, 16.04.2025
Минобороны Китая назвало США хакерской империей
Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка "хакерской империи", заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:00:00+03:00
2025-04-16T11:00:00+03:00
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка "хакерской империи", заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "США обвиняют других в том, они либо делали в прошлом, либо делают в настоящее время. Соединенные Штаты являются основным источником кибератак на Китай и общеизвестной угрозой для киберпространства", - заявил Чжан Сяоган. Он отметил, что "США делали в киберпространстве все, что им заблагорассудится, используя всевозможные средства для ведения слежки, хищения конфиденциальной информации и осуществления атак, они известны своими злодеяниями". "Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка "хакерской империи". Мы требуем от США прекратить вести себя как вор и при этом кричать: держи вора, а также прекратить кибератаки на страны по всему миру, включая Китай", - добавил он.
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в мире, технологии, китай, сша
В мире, Технологии, Китай, США
Минобороны Китая назвало США хакерской империей

МО КНР: очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка хакерской империи

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка "хакерской империи", заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
"США обвиняют других в том, они либо делали в прошлом, либо делают в настоящее время. Соединенные Штаты являются основным источником кибератак на Китай и общеизвестной угрозой для киберпространства", - заявил Чжан Сяоган.
Он отметил, что "США делали в киберпространстве все, что им заблагорассудится, используя всевозможные средства для ведения слежки, хищения конфиденциальной информации и осуществления атак, они известны своими злодеяниями".
"Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка "хакерской империи". Мы требуем от США прекратить вести себя как вор и при этом кричать: держи вора, а также прекратить кибератаки на страны по всему миру, включая Китай", - добавил он.
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