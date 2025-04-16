https://ria.ru/20250416/minoborony-2011529972.html

Минобороны Китая назвало США хакерской империей

Минобороны Китая назвало США хакерской империей - РИА Новости, 16.04.2025

Минобороны Китая назвало США хакерской империей

Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка "хакерской империи", заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:00:00+03:00

2025-04-16T11:00:00+03:00

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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка "хакерской империи", заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "США обвиняют других в том, они либо делали в прошлом, либо делают в настоящее время. Соединенные Штаты являются основным источником кибератак на Китай и общеизвестной угрозой для киберпространства", - заявил Чжан Сяоган. Он отметил, что "США делали в киберпространстве все, что им заблагорассудится, используя всевозможные средства для ведения слежки, хищения конфиденциальной информации и осуществления атак, они известны своими злодеяниями". "Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка "хакерской империи". Мы требуем от США прекратить вести себя как вор и при этом кричать: держи вора, а также прекратить кибератаки на страны по всему миру, включая Китай", - добавил он.

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