https://ria.ru/20250416/ministr-2011501531.html

Министр энергетики Бельгии высказался о возрождении связей с Россией

Министр энергетики Бельгии высказался о возрождении связей с Россией - РИА Новости, 16.04.2025

Министр энергетики Бельгии высказался о возрождении связей с Россией

Министр энергетики Бельгии Матьё Биэ назвал "иллюзорными" любые обсуждения возрождения энергетических связей с Россией. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:00:00+03:00

2025-04-16T09:00:00+03:00

2025-04-16T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр энергетики Бельгии Матьё Биэ назвал "иллюзорными" любые обсуждения возрождения энергетических связей с Россией. "Нереально верить, что со дня на день мы вернемся к обычному ведению бизнеса с Россией, заявив: "Мы будем действовать так, как будто ничего не произошло... Это иллюзорные дискуссии", - заявил Биэ в интервью газете Politico. Министр заявил, что Бельгия по-прежнему выступает за поэтапный отказ от импорта российского сжиженного природного газа, при этом он воздержался от поддержки полного запрета. Как пишет Politico, Биэ в то же время настаивает, что у него есть частичное решение для продолжающейся зависимости ЕС от российской энергетики, а именно использовать больше атомной энергии. Бельгия, у которой есть две действующие АЭС, долгое время относилась к атомной энергетике неоднозначно, запретив строительство новых реакторов в 2003 году, пишет издание. Как отмечает Politico, Биэ хочет отменить этот закон, еще больше продлить срок службы двух существующих реакторов и потенциально удвоить установленную мощность страны. Ранее газета Financial Times писала, что Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа на фоне обсуждений о будущем трубопровода "Северный поток". До этого агентство Блумберг передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Ранее издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось также и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Во вторник Bild сообщило, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода "Северный поток-2" в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить. "Северный поток-2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250321/belgiya-2006515134.html

https://ria.ru/20250110/belgiya-1993196851.html

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