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Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов
Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 16.04.2025
Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов
РФ поддерживает диалог между МАГАТЭ и Ираном и желает, чтобы визит гендиректора Агентства Рафаэля Гросси в Тегеран был максимально успешным, заявил постоянный... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:54:00+03:00
2025-04-16T22:54:00+03:00
2025-04-16T22:54:00+03:00
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ВЕНА, 16 апр - РИА Новости. РФ поддерживает диалог между МАГАТЭ и Ираном и желает, чтобы визит гендиректора Агентства Рафаэля Гросси в Тегеран был максимально успешным, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Как сообщалось ранее, Гросси в среду прибыл в Тегеран с двухдневным визитом для переговоров с иранскими официальными лицами по вопросам, связанным с иранской ядерной программой."Россия полностью поддерживает диалог между Агентством и Ираном и желает, чтобы этот визит был максимально успешным", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
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в мире, россия, иран, тегеран (город), рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Россия, Иран, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов
Постпред Ульянов: Россия надеется на успех визита Гросси в Тегеран