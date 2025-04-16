https://ria.ru/20250416/magate-2011699154.html

Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов

Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 16.04.2025

Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов

РФ поддерживает диалог между МАГАТЭ и Ираном и желает, чтобы визит гендиректора Агентства Рафаэля Гросси в Тегеран был максимально успешным, заявил постоянный... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T22:54:00+03:00

2025-04-16T22:54:00+03:00

2025-04-16T22:54:00+03:00

в мире

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иран

тегеран (город)

рафаэль гросси

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ВЕНА, 16 апр - РИА Новости. РФ поддерживает диалог между МАГАТЭ и Ираном и желает, чтобы визит гендиректора Агентства Рафаэля Гросси в Тегеран был максимально успешным, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Как сообщалось ранее, Гросси в среду прибыл в Тегеран с двухдневным визитом для переговоров с иранскими официальными лицами по вопросам, связанным с иранской ядерной программой."Россия полностью поддерживает диалог между Агентством и Ираном и желает, чтобы этот визит был максимально успешным", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250416/iran-2011660629.html

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тегеран (город)

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в мире, россия, иран, тегеран (город), рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ