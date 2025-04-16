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Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 16.04.2025
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22:54 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/magate-2011699154.html
Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов
Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 16.04.2025
Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов
РФ поддерживает диалог между МАГАТЭ и Ираном и желает, чтобы визит гендиректора Агентства Рафаэля Гросси в Тегеран был максимально успешным, заявил постоянный... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:54:00+03:00
2025-04-16T22:54:00+03:00
в мире
россия
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тегеран (город)
рафаэль гросси
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ВЕНА, 16 апр - РИА Новости. РФ поддерживает диалог между МАГАТЭ и Ираном и желает, чтобы визит гендиректора Агентства Рафаэля Гросси в Тегеран был максимально успешным, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Как сообщалось ранее, Гросси в среду прибыл в Тегеран с двухдневным визитом для переговоров с иранскими официальными лицами по вопросам, связанным с иранской ядерной программой."Россия полностью поддерживает диалог между Агентством и Ираном и желает, чтобы этот визит был максимально успешным", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
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в мире, россия, иран, тегеран (город), рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Россия, Иран, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Россия поддерживает диалог МАГАТЭ и Ирана, заявил Ульянов

Постпред Ульянов: Россия надеется на успех визита Гросси в Тегеран

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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ВЕНА, 16 апр - РИА Новости. РФ поддерживает диалог между МАГАТЭ и Ираном и желает, чтобы визит гендиректора Агентства Рафаэля Гросси в Тегеран был максимально успешным, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как сообщалось ранее, Гросси в среду прибыл в Тегеран с двухдневным визитом для переговоров с иранскими официальными лицами по вопросам, связанным с иранской ядерной программой.
"Россия полностью поддерживает диалог между Агентством и Ираном и желает, чтобы этот визит был максимально успешным", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Гросси заявил, что Иран близок к созданию ядерного оружия
Вчера, 18:53
 
В миреРоссияИранТегеран (город)Рафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
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