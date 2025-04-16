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В Магадане сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО - РИА Новости, 16.04.2025
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Надежные люди
 
11:15 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/magadan-2011531749.html
В Магадане сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО
В Магадане сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО - РИА Новости, 16.04.2025
В Магадане сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО
Сотрудники мэрии Магадана сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО, в конце марта в здании муниципалитета установили станок для работы... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:15:00+03:00
2025-04-16T11:15:00+03:00
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МАГАДАН, 16 апр - РИА Новости. Сотрудники мэрии Магадана сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО, в конце марта в здании муниципалитета установили станок для работы волонтеров, сообщила мэр города Лариса Поликанова. "Приятно, что мои коллеги поддержали эту идею. Многие из них посвящают плетению практически каждый обеденный перерыв, задерживаются и после работы. Так, заботливыми руками наших рукодельниц уже подготовлено шесть маскировочных сетей общей площадью более 150 квадратных метров", - написала Поликанова в своем Telegram-канале.
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Надежные люди, Магадан, СВО
В Магадане сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО

В мэрии Магадана сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО

© Фото : Лариса Поликанова | Магадан/TelegramСотрудники мэрии Магадана сплели первые 150 кв м маскировочных сетей для СВО
Сотрудники мэрии Магадана сплели первые 150 кв м маскировочных сетей для СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Лариса Поликанова | Магадан/Telegram
Сотрудники мэрии Магадана сплели первые 150 кв м маскировочных сетей для СВО
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МАГАДАН, 16 апр - РИА Новости. Сотрудники мэрии Магадана сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО, в конце марта в здании муниципалитета установили станок для работы волонтеров, сообщила мэр города Лариса Поликанова.
"Приятно, что мои коллеги поддержали эту идею. Многие из них посвящают плетению практически каждый обеденный перерыв, задерживаются и после работы. Так, заботливыми руками наших рукодельниц уже подготовлено шесть маскировочных сетей общей площадью более 150 квадратных метров", - написала Поликанова в своем Telegram-канале.
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