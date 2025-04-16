https://ria.ru/20250416/magadan-2011531749.html

В Магадане сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО

В Магадане сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО - РИА Новости, 16.04.2025

В Магадане сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО

Сотрудники мэрии Магадана сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО, в конце марта в здании муниципалитета установили станок для работы... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:15:00+03:00

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2025-04-16T11:15:00+03:00

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магадан

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МАГАДАН, 16 апр - РИА Новости. Сотрудники мэрии Магадана сплели первые 150 квадратных метров маскировочных сетей для СВО, в конце марта в здании муниципалитета установили станок для работы волонтеров, сообщила мэр города Лариса Поликанова. "Приятно, что мои коллеги поддержали эту идею. Многие из них посвящают плетению практически каждый обеденный перерыв, задерживаются и после работы. Так, заботливыми руками наших рукодельниц уже подготовлено шесть маскировочных сетей общей площадью более 150 квадратных метров", - написала Поликанова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250415/svo-2011352989.html

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магадан, сво