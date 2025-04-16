https://ria.ru/20250416/lvova-belova-2011493787.html
Львова-Белова: ни одного ребенка из России в 2024-м не усыновили за рубеж
Львова-Белова: ни одного ребенка из России в 2024-м не усыновили за рубеж - РИА Новости, 16.04.2025
Львова-Белова: ни одного ребенка из России в 2024-м не усыновили за рубеж
Ни один российских ребенок в 2024 году не был усыновлен семьями из-за рубежа, этот показать необходимо удержать, заявила РИА Новости уполномоченный при... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T06:18:00+03:00
2025-04-16T06:18:00+03:00
2025-04-16T06:53:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ни один российских ребенок в 2024 году не был усыновлен семьями из-за рубежа, этот показать необходимо удержать, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В 2024 году мы достигли того, о чем мечтали. У нас нет ни одного ребенка, который был усыновлен за рубеж. В 2023 году таких детей было шесть, в 2022-м - 57. Это существенное сокращение. Конечно, наша задача удержать этот нулевой показатель, потому что у нас огромное количество своих замещающих семей, зачем мы своих детей будем отправлять", - сказала она. Детский омбудсмен также отметила, что существует проблема дальнейшего сопровождения детей, усыновленных семьями из-за рубежа, не получается знать об их судьбе в силу сложившейся политической обстановки.
https://ria.ru/20250328/rossija-2007935139.html
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общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова: ни одного ребенка из России в 2024-м не усыновили за рубеж
Львова-Белова: ни один российский ребенок в 2024 году не был усыновлен за рубеж
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ни один российских ребенок в 2024 году не был усыновлен семьями из-за рубежа, этот показать необходимо удержать, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В 2024 году мы достигли того, о чем мечтали. У нас нет ни одного ребенка, который был усыновлен за рубеж. В 2023 году таких детей было шесть, в 2022-м - 57. Это существенное сокращение. Конечно, наша задача удержать этот нулевой показатель, потому что у нас огромное количество своих замещающих семей, зачем мы своих детей будем отправлять", - сказала она.
Детский омбудсмен также отметила, что существует проблема дальнейшего сопровождения детей, усыновленных семьями из-за рубежа, не получается знать об их судьбе в силу сложившейся политической обстановки.