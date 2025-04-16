https://ria.ru/20250416/liksutov-2011527386.html

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" ввели новый производственный корпус

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" ввели новый производственный корпус - РИА Новости, 16.04.2025

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" ввели новый производственный корпус

В индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" построили административно-производственное трехэтажное здание, сообщил... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:13:00+03:00

2025-04-16T11:13:00+03:00

2025-04-16T11:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" построили административно-производственное трехэтажное здание, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитию промышленного сектора экономики уделяется особое внимание — в городе приняты широкие меры поддержки бизнеса в виде налоговых льгот и других преференций. Флагман столичной промышленности — особая экономическая зона "Технополис Москва". Сегодня здесь сосредоточено свыше 220 высокотехнологичных предприятий, и эта цифра будет только расти", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что увеличению количества резидентов поспособствует и новый корпус, который построили в индустриальном парке "Руднево". Под его размещение выделят почти 14 тысяч квадратных метров.Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" на данный момент имеют 13 предприятий, чьи производства расположены в индустриальном парке "Руднево". Большинство компаний выпускают БПЛА и комплектующие для них, а также производят абсорбирующее белье, банкоматы и другую современную и востребованную продукцию."На площадях нового административно-производственного корпуса разместятся предприятия, специализирующие на выпуске беспилотных авиасистем, футеровочных болтов, применяемых в горной и тяжелой промышленности. Кроме того, здесь будут изготавливать медицинские изделия для нейрохирургии, травматологии и ортопедии", - рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформил Мосгосстройнадзор. Председатель комитета Антон Слободчиков отметил, что по результатам итоговой проверки ведомством оформлено заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации, а затем выдано разрешение на его ввод.Индустриальный парк "Руднево" является центром развития беспилотных авиационных систем. Например, в феврале этого года Собянин открыл на площадке летно-испытательный комплекс для БАС. Предприятия со статусом резидента на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 20%. Кроме того, резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования при применении процедуры свободной таможенной зоны.Также ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 390 гектаров.

https://ria.ru/20250416/moskva-2011509343.html

https://ria.ru/20250415/promavtomatizatsiya-2011309605.html

https://ria.ru/20250415/moskva-2011250924.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, москва, максим ликсутов , сергей собянин