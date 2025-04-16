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Лавров обсудил с главой МИД ЮАР двусторонние связи
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР двусторонние связи - РИА Новости, 16.04.2025
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР двусторонние связи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду встретился с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Рональдом... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду встретился с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Рональдом Ламолой, они обсудили двусторонние связи и координацию на многосторонних площадках, сообщили в российском МИД. "В ходе беседы был обсужден комплекс вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-южноафриканских отношений с акцентом на задачи наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях", - говорится в сообщении. На встрече был подтвержден настрой Москвы и Претории на координацию в БРИКС, G20, ООН и других многосторонних форматах в интересах нахождения оптимальных решений глобальных проблем.
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Лавров обсудил с главой МИД ЮАР двусторонние связи
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола обсудили двусторонние связи и координацию стран