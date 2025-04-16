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Латвийские силовики избили и выдворили двух мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 16.04.2025
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17:56 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/latviya-2011646656.html
Латвийские силовики избили и выдворили двух мигрантов в Белоруссию
Латвийские силовики избили и выдворили двух мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 16.04.2025
Латвийские силовики избили и выдворили двух мигрантов в Белоруссию
Следственный комитет Белоруссии сообщил в среду, что латвийские силовики избили и выдворили через границу на белорусскую территорию двух мигрантов. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:56:00+03:00
2025-04-16T17:56:00+03:00
в мире
здоровье - общество
латвия
белоруссия
витебская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил в среду, что латвийские силовики избили и выдворили через границу на белорусскую территорию двух мигрантов. "На латвийской границе в очередной раз избили беженцев и выдворили в Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК. Поясняется, что днем 15 апреля вблизи границы с Латвией на территории Верхнедвинского района (Витебская область) местный житель обнаружил двух избитых иностранцев. Пострадавших доставили в учреждение здравоохранения, где им оказали медицинскую помощь. "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. С участием переводчика мужчины пояснили, что хотели попасть в европейскую страну через Латвию, но по пути столкнулись с латвийскими военнослужащими, которые разбили их мобильные телефоны, а после жестоко избили иностранцев ногами и металлическими дубинками", - говорится в сообщении. Отмечается, что после этого "искалеченных людей насильно выдворили в Беларусь". Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
https://ria.ru/20250105/migrant-1992584997.html
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в мире, здоровье - общество, латвия, белоруссия, витебская область, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз
В мире, Здоровье - Общество, Латвия, Белоруссия, Витебская область, Следственный комитет России (СК РФ), Евросоюз
Латвийские силовики избили и выдворили двух мигрантов в Белоруссию

СК Белоруссии: латвийские силовики избили и выдворили через границу 2 мигрантов

© Sputnik / Виктор ТолочкоМигранты на белорусско-польской границе
Мигранты на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Мигранты на белорусско-польской границе. Архивное фото
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил в среду, что латвийские силовики избили и выдворили через границу на белорусскую территорию двух мигрантов.
"На латвийской границе в очередной раз избили беженцев и выдворили в Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
Поясняется, что днем 15 апреля вблизи границы с Латвией на территории Верхнедвинского района (Витебская область) местный житель обнаружил двух избитых иностранцев. Пострадавших доставили в учреждение здравоохранения, где им оказали медицинскую помощь.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. С участием переводчика мужчины пояснили, что хотели попасть в европейскую страну через Латвию, но по пути столкнулись с латвийскими военнослужащими, которые разбили их мобильные телефоны, а после жестоко избили иностранцев ногами и металлическими дубинками", - говорится в сообщении. Отмечается, что после этого "искалеченных людей насильно выдворили в Беларусь".
Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
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