Латвийские силовики избили и выдворили двух мигрантов в Белоруссию
СК Белоруссии: латвийские силовики избили и выдворили через границу 2 мигрантов
© Sputnik / Виктор ТолочкоМигранты на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Мигранты на белорусско-польской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил в среду, что латвийские силовики избили и выдворили через границу на белорусскую территорию двух мигрантов.
"На латвийской границе в очередной раз избили беженцев и выдворили в Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
Поясняется, что днем 15 апреля вблизи границы с Латвией на территории Верхнедвинского района (Витебская область) местный житель обнаружил двух избитых иностранцев. Пострадавших доставили в учреждение здравоохранения, где им оказали медицинскую помощь.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. С участием переводчика мужчины пояснили, что хотели попасть в европейскую страну через Латвию, но по пути столкнулись с латвийскими военнослужащими, которые разбили их мобильные телефоны, а после жестоко избили иностранцев ногами и металлическими дубинками", - говорится в сообщении. Отмечается, что после этого "искалеченных людей насильно выдворили в Беларусь".
Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.