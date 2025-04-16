https://ria.ru/20250416/latviya-2011646656.html

Латвийские силовики избили и выдворили двух мигрантов в Белоруссию

Латвийские силовики избили и выдворили двух мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 16.04.2025

Латвийские силовики избили и выдворили двух мигрантов в Белоруссию

Следственный комитет Белоруссии сообщил в среду, что латвийские силовики избили и выдворили через границу на белорусскую территорию двух мигрантов. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:56:00+03:00

2025-04-16T17:56:00+03:00

2025-04-16T17:56:00+03:00

в мире

здоровье - общество

латвия

белоруссия

витебская область

следственный комитет россии (ск рф)

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759143107_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_8ccf9802a642530ddd05696d5a1c3870.jpg

МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил в среду, что латвийские силовики избили и выдворили через границу на белорусскую территорию двух мигрантов. "На латвийской границе в очередной раз избили беженцев и выдворили в Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК. Поясняется, что днем 15 апреля вблизи границы с Латвией на территории Верхнедвинского района (Витебская область) местный житель обнаружил двух избитых иностранцев. Пострадавших доставили в учреждение здравоохранения, где им оказали медицинскую помощь. "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. С участием переводчика мужчины пояснили, что хотели попасть в европейскую страну через Латвию, но по пути столкнулись с латвийскими военнослужащими, которые разбили их мобильные телефоны, а после жестоко избили иностранцев ногами и металлическими дубинками", - говорится в сообщении. Отмечается, что после этого "искалеченных людей насильно выдворили в Беларусь". Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.

https://ria.ru/20250105/migrant-1992584997.html

латвия

белоруссия

витебская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, латвия, белоруссия, витебская область, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз