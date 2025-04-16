https://ria.ru/20250416/kurakhovo-2011522704.html

Пленный рассказал о расправе ВСУ над мирными жителями Курахово

Пленный рассказал о расправе ВСУ над мирными жителями Курахово - РИА Новости, 16.04.2025

Пленный рассказал о расправе ВСУ над мирными жителями Курахово

ВСУ в Курахово пытались отобрать припасы у мирных жителей, прятавшихся в подвале, а получив отпор, забросали их гранатами, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:34:00+03:00

2025-04-16T10:34:00+03:00

2025-04-16T10:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецк

красноармейск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. ВСУ в Курахово пытались отобрать припасы у мирных жителей, прятавшихся в подвале, а получив отпор, забросали их гранатами, рассказал РИА Новости пленный украинский контрактник Николай Чебанов. "Наши солдаты обчищали (грабили – ред.) подвалы, а там сидели мирные жители с детьми и бабушки. И они хотели (их - ред.) зачистить, у них не получилось, они закидали гранатами", - рассказал собеседник агентства. Николай добавил, что получил эту информацию от украинских военных, служивших в 110-й бригаде. По словам пленного, среди его сослуживцев есть те, кто негативно относится к мирным жителям, считая их предателями. "Ждуны" на них (мирных жителей – ред.) говорят, которые ждут, что русский мир зайдет в эту позицию, там, где мы сидели", - сказал собеседник агентства. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.

https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

курахово

донецк

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, донецк, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия