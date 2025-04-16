https://ria.ru/20250416/krasnoyarsk-2011559911.html

В Красноярске прошел профориентационный фестиваль

В Красноярске прошел профориентационный фестиваль - РИА Новости, 16.04.2025

В Красноярске прошел профориентационный фестиваль

Профориентационный фестиваль "ПрофYESиЯ: ориентиры молодым" с участием 1,5 тысячи человек прошел в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого Агентства труда и РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:37:00+03:00

2025-04-16T13:37:00+03:00

2025-04-16T14:44:00+03:00

красноярск

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 16 апр - РИА Новости. Профориентационный фестиваль "ПрофYESиЯ: ориентиры молодым" с участием 1,5 тысячи человек прошел в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого Агентства труда и занятости населения. "В Красноярске состоялся профориентационный фестиваль "ПрофYESиЯ: ориентиры молодым". В нем в оффлайн- и онлайн-форматах приняли участие полторы тысячи жителей края и других регионов страны. Площадки для профконсультантов, волонтеров-профориентаторов движения "Твои горизонты" представили образовательные организации и работодатели", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, своим опытом поделились федеральные и краевые эксперты в области профессиональной ориентации и маршрутизации молодежи. На фестивале для молодежи организовали интерактивы с использованием симуляторов и программ виртуальной и дополненной реальности. "В этом году тема форума "Регион будущего", оно связано с кадровым обеспечением экономики края. Участники рассматривают профессии, которые востребованы сегодня и возникнут в перспективе благодаря технологическому прорыву. Наша задача – сориентировать молодежь на их получение, чтобы они были успешны на рынке труда. Подобные цели стоят и перед новым федеральным проектом по организации системы профориентации и маршрутизации старшеклассников и студентов образовательных организаций на предприятия", - сказал руководитель краевого агентства Виктор Новиков. Он отметил, что проект активно реализуется в крае при поддержке губернатора Михаила Котюкова. По данным пресс-службы, в этом году фестиваль организован в рамках нацпроекта "Кадры". Событие объединяет не только студентов и старшеклассников, которые помогают ребятам выбрать профессию, но и наставников, специалистов, ответственных за организацию профессиональной ориентации, специалистов образования, культуры, социальной, молодежной политики, представителей бизнеса со всего края и других регионов.

https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html

https://ria.ru/20241113/krasnoyarsk-1983460619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, михаил котюков, трудоустройство, красноярский край