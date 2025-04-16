https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011558766.html

Форум Всемирного фестиваля молодежи пройдет в 2026 году в Красноярске

Форум Всемирного фестиваля молодежи пройдет в 2026 году в Красноярске - РИА Новости, 16.04.2025

Форум Всемирного фестиваля молодежи пройдет в 2026 году в Красноярске

Форум Всемирного фестиваля молодёжи состоится в Красноярске в 2026 году, сообщает пресс-служба краевого Агентства молодёжной политики и реализации программ... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:20:00+03:00

2025-04-16T13:20:00+03:00

2025-04-16T13:20:00+03:00

красноярск

россия

михаил котюков

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994036612_0:55:3161:1833_1920x0_80_0_0_0caf3ea106f3169422e8ef6dea804be7.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 апр - РИА Новости. Форум Всемирного фестиваля молодёжи состоится в Красноярске в 2026 году, сообщает пресс-служба краевого Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития. "В Красноярске в 2026 году пройдет форум Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие объединит 10 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран и войдёт в линейку ключевых международных молодёжных событий страны... В прошлом году в Красноярске прошла региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи, в которой приняли участие гости из 20 стран, члены делегации края на ВФМ и молодые активисты региона", - говорится в сообщении. Форум – продолжение Всемирного фестиваля молодёжи, прошедшего на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. После встречи с участниками ВФМ-2024 президент России Владимир Путин поручил проводить раз в шесть лет большой фестиваль на 20 тысяч участников и раз в три года – на 10 тысяч. "Красноярский край при поддержке президента и Росмолодежи станет площадкой для укрепления международного сотрудничества в сфере молодёжной политики. Это уникальная возможность для наших ребят обменяться идеями, опытом и создать совместные проекты", – цитирует пресс-служба губернатора региона Михаила Котюкова.

https://ria.ru/20250409/krasnoyarsk-2010197688.html

красноярск

россия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, россия, михаил котюков, красноярский край