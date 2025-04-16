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Форум Всемирного фестиваля молодежи пройдет в 2026 году в Красноярске - РИА Новости, 16.04.2025
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13:20 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011558766.html
Форум Всемирного фестиваля молодежи пройдет в 2026 году в Красноярске
Форум Всемирного фестиваля молодежи пройдет в 2026 году в Красноярске - РИА Новости, 16.04.2025
Форум Всемирного фестиваля молодежи пройдет в 2026 году в Красноярске
Форум Всемирного фестиваля молодёжи состоится в Красноярске в 2026 году, сообщает пресс-служба краевого Агентства молодёжной политики и реализации программ... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:20:00+03:00
2025-04-16T13:20:00+03:00
красноярск
россия
михаил котюков
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 16 апр - РИА Новости. Форум Всемирного фестиваля молодёжи состоится в Красноярске в 2026 году, сообщает пресс-служба краевого Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития. "В Красноярске в 2026 году пройдет форум Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие объединит 10 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран и войдёт в линейку ключевых международных молодёжных событий страны... В прошлом году в Красноярске прошла региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи, в которой приняли участие гости из 20 стран, члены делегации края на ВФМ и молодые активисты региона", - говорится в сообщении. Форум – продолжение Всемирного фестиваля молодёжи, прошедшего на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. После встречи с участниками ВФМ-2024 президент России Владимир Путин поручил проводить раз в шесть лет большой фестиваль на 20 тысяч участников и раз в три года – на 10 тысяч. "Красноярский край при поддержке президента и Росмолодежи станет площадкой для укрепления международного сотрудничества в сфере молодёжной политики. Это уникальная возможность для наших ребят обменяться идеями, опытом и создать совместные проекты", – цитирует пресс-служба губернатора региона Михаила Котюкова.
https://ria.ru/20250409/krasnoyarsk-2010197688.html
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красноярск, россия, михаил котюков, красноярский край
Красноярск, Россия, Михаил Котюков, Красноярский край
Форум Всемирного фестиваля молодежи пройдет в 2026 году в Красноярске

Форум ВФМ-2026 пройдет в Красноярске в 2026 году

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 16 апр - РИА Новости. Форум Всемирного фестиваля молодёжи состоится в Красноярске в 2026 году, сообщает пресс-служба краевого Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития.
Красноярске в 2026 году пройдет форум Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие объединит 10 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран и войдёт в линейку ключевых международных молодёжных событий страны... В прошлом году в Красноярске прошла региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи, в которой приняли участие гости из 20 стран, члены делегации края на ВФМ и молодые активисты региона", - говорится в сообщении.
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Форум – продолжение Всемирного фестиваля молодёжи, прошедшего на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. После встречи с участниками ВФМ-2024 президент России Владимир Путин поручил проводить раз в шесть лет большой фестиваль на 20 тысяч участников и раз в три года – на 10 тысяч.
"Красноярский край при поддержке президента и Росмолодежи станет площадкой для укрепления международного сотрудничества в сфере молодёжной политики. Это уникальная возможность для наших ребят обменяться идеями, опытом и создать совместные проекты", – цитирует пресс-служба губернатора региона Михаила Котюкова.
 
КрасноярскРоссияМихаил КотюковКрасноярский край
 
 
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