https://ria.ru/20250416/kosmetologiya-2011662759.html

В Москве обсудили вопросы поддержки российской продукции для косметологии

В Москве обсудили вопросы поддержки российской продукции для косметологии - РИА Новости, 16.04.2025

В Москве обсудили вопросы поддержки российской продукции для косметологии

На площадке МИА "Россия сегодня" 16 апреля состоялся круглый стол по поддержке российских производителей лекарственных препаратов и медицинских изделий для... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:00:00+03:00

2025-04-16T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - пресс-служба "ФармМедПром". На площадке МИА "Россия сегодня" 16 апреля состоялся круглый стол по поддержке российских производителей лекарственных препаратов и медицинских изделий для инъекционной косметологии с участием представителей регуляторных органов, врачебного и бизнес-сообщества. Дискуссия стала продолжением диалога экспертов, начатого на Тихоокеанском форуме по пластической хирургии и эстетической медицине с международным участием в сентябре 2024 года и направленного на укрепление позиций российских производителей в сфере инъекционной косметологии. Основное внимание участники круглого стола уделили вопросам поддержки и развития отечественной индустрии, обеспечения качества лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также совершенствованию механизмов их регулирования и обращения. Сегодня российская фармацевтическая и медицинская промышленность занимают уверенные позиции на рынке и готовы предложить врачам и пациентам современные продукты для инъекционной косметологии и эстетической медицины. Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России и департамента здравоохранения города Москвы Наталья Мантурова отметила, что отечественные компании сегодня разрабатывают передовую продукцию, не уступающую зарубежным аналогам, проходят строгую сертификацию и все необходимые испытания, включая пострегистрационные. "Вопреки распространенному мнению, отечественные производители выпускают не только аналоги зарубежных препаратов. Практически каждая российская компания в области инъекционной косметологии сегодня имеет собственные научно-технические разработки. И исследуются они ничуть не менее тщательно, чем продукция зарубежных игроков. Все ведущие российские производители препаратов активно участвуют в пострегистрационных клинических исследованиях, расширяя доказательную базу своих продуктов. А мониторинг безопасности новых медицинских изделий, согласно требованиям Росздравнадзора, ведется в течение трех лет после регистрации", – сказала Наталья Мантурова. В настоящее время в России зарегистрировано более 2500 медизделий для эстетической медицины, в том числе более 800 регистрационных удостоверений принадлежат российским организациям. По итогам 2024 года объем производства в данном сегменте увеличился на 21,7% в стоимостном выражении и на 7,3% в натуральном, а доля отечественной продукции составила 30,6%. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева обратила внимание, что в нашей стране вместе с ростом интереса к продукции для инъекционной косметологии, повысились и угрозы от разрастания "серого" рынка. "Государство видит необходимость "обеления" рынка медизделий, в том числе для инъекционной косметологии. Сейчас проводится эксперимент по маркировке филлеров и косметических нитей, он пройдет до 31 августа 2025 года. Инициатива по маркировке данной группы была разработана Минпромторгом России совместно с Росздравнадзором и предприятиями-производителями, которые сталкиваются со значительной долей серого импорта, а также ввозом незарегистрированных изделий из зарубежных стран. Уверена, что механизм маркировки позволит повысить прозрачность рынка, сделать более безопасной индустрию красоты и в конечном счете внесет свой вклад в обращение на рынке качественных, эффективных и безопасных медизделий, в том числе российского производства", – отметила Екатерина Приезжева. Вопросы обеспечения качества продукции для инъекционной косметологии чрезвычайно актуальны. Из 127 обращавшихся на рынке в 2024 году филлеров только 69% имели регистрационное удостоверение медицинского изделия Росздравнадзора. Однако, контроль за оборотом инъекционных продуктов постоянно совершенствуется. Подводя итоги круглого стола, главный редактор отраслевого издания "Фарммедпром" Ольга Собченко, которая выступила со-модератором дискуссии, отметила: "Рынок инъекционных продуктов – это большой пласт продукции медицинского и эстетического назначения. Главные проблемы в этом сегменте – это низкий уровень информирования о неблагоприятных событиях, отсутствие маркировки на все классы медицинских изделий, недостаточность нормативно-правового регулирования работы маркетплейсов в части контроля качества продукции, а также недостаточность информирования врачебного и пациентского сообществ о продукции для инъекционной косметологии отечественных производителей. Состоявшийся сегодня диалог поможет системно преодолевать эти препятствия и развивать сегмент в интересах пациентов. Ведь нет ничего важнее здоровья человека". Представители отрасли поддержали необходимость совершенствования регуляторики и повышения контроля за рынком лекарственных препаратов и медицинских изделий для инъекционной косметологии. В обсуждении приняли участие директор департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко, заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Елена Денисова, заместитель начальника управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Мария Мигеева, генеральный директор ФГБУ ВНИИИМТ Росздравнадзора Игорь Иванов, коммерческий директор АО "НПО "Микроген" (входит в холдинг "Нацимбио") Андрей Чичерин, а также представители других компаний-производителей. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы