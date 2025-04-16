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Удар под дых: Китай применил мощнейшее оружие против США - РИА Новости, 16.04.2025
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08:00 16.04.2025 (обновлено: 08:02 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/kitay-2011404794.html
Удар под дых: Китай применил мощнейшее оружие против США
Удар под дых: Китай применил мощнейшее оружие против США - РИА Новости, 16.04.2025
Удар под дых: Китай применил мощнейшее оружие против США
В ответ на "тарифный террор" Трампа Пекин приостановил экспорт редкоземов. Контролируя более 90% этого рынка, КНР применил крайне опасное геополитическое... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:00:00+03:00
2025-04-16T08:02:00+03:00
экономика
технологии
китай
сша
пекин
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ответ на "тарифный террор" Трампа Пекин приостановил экспорт редкоземов. Контролируя более 90% этого рынка, КНР применил крайне опасное геополитическое оружие, констатируют наблюдатели. Под удар попали все высокотехнологичные отрасли США — от авиапрома до оборонки. В Вашингтоне пригрозили разрывом отношений, но дали понять, что готовы пойти на попятную.Терпение лопнулоВ торговой войне Трампа "против всех" особенно досталось Китаю. Пошлины поэтапно достигли немыслимых 145%. После серии ответных мер (дошло до 125%) Пекин нанес прицельный удар: приостановил экспорт широкого спектра редкоземельных металлов.Тем самым, как отмечает The New York Times, Пекин угрожает перекрыть поставки компонентов, важнейших для ключевых отраслей промышленности: аэрокосмической, полупроводниковой, автопрома, оборонки.По данным NYT, партии продукции уже блокированы во многих портах КНР — правительство разбирается с новой системой регулирования.Затянул гайкиКитай контролирует больше 90% глобального рынка редкоземельных металлов."Формально Пекин не приостановил, а ограничил экспорт: компаниям теперь нужно оформить специальную лицензию. Но система не отлажена, сроки затянутся. Все спешат подать документы, однако это может занять до 45 дней. У некоторых предприятий запасы закончатся раньше", — поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Высокая зависимостьВ прошлом году Китай уже ограничивал экспорт галлия, германия, графита, сурьмы.В американском Минобороны сразу принялись искать альтернативы, в частности, в Канаде. Но и тогда экономисты предупреждали: без КНР не обойтись. По 47 позициям редкоземельных металлов, импортируемых США, более 50% — оттуда, из них по 25 позициям Китай — крупнейший или единственный поставщик."США стараются снизить риски, активизируя добычу на месторождениях в Калифорнии, Техасе и укрепляя партнерство с Австралией, Канадой. Однако нарастить мощности быстро не удастся. Дефицит может привести к росту цен на компоненты в два-четыре раза, а истощение запасов грозит сбоями в производстве", — указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.Повторится ситуация времен пандемии COVID-19, но в более тяжелом варианте, добавляет экономист.Плохо подготовилисьСША уже ведут переговоры с Россией, также располагающей месторождениями редкоземельных металлов. Еще есть Бразилия и Индия.Но в консультативном комитете по важнейшим минералам Министерства торговли США обеспокоены: непонятно, у кого какие запасы, а кто совсем не готов. Тут все очень по-разному.Так, тяжелые редкоземельные металлы используются в магнитах, необходимых для электродвигателей. И, например, есть риск приостановки сборки автомобилей на заводах в Детройте, отмечает NYT.Причем пострадают не только США, но и Европа, и Япония.Однако если крупные японские компании закупают редкоземы более чем на год вперед, американцы в основном ограничиваются небольшими запасами или вообще обходятся без них — слишком дорого, подчеркивает издание.Не исключены сбои в изготовлении беспилотников, роботов, ракет, космических аппаратов."БПЛА и робототехника рассматриваются как будущее военной отрасли, и, судя по тому, что происходит, доступ к критически важным ресурсам в нашей цепочке поставок закрыт", — констатировали в MP Materials (американский производитель редкоземельных металлов)."Китай способен лишить соперника "технологического пороха": и в смартфонах, и в системах наведения ракет. Вся современная индустрия, от зеленых технологий до оборонки, завязана на этих поставках. Если Пекин нажмет на тормоза, Запад окажется в глухой ловушке: альтернатив почти нет, а создавать их с нуля — долго, дорого и мучительно", — говорит Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Надо договариватьсяПекин тем временем объявил о прекращении закупок пассажирских самолетов Boeing. Китайским компаниям предписали отказаться от поставок американского оборудования и запчастей.В Bloomberg подчеркивают: пошлины сами по себе более чем вдвое увеличили бы стоимость авиалайнеров и деталей, потому приобретать Boeing китайцам просто нецелесообразно.Агрессивные ответные шаги настолько огорошили Вашингтон, что в Минфине США даже допустили возможность разрыва экономических отношений с КНР. Но тут же призвали к компромиссу, заверив: сохранения высоких пошлин для Китая никто и "не желает".
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html
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https://ria.ru/20250326/ssha-2007170910.html
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экономика, технологии, китай, сша, пекин, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Технологии, Китай, США, Пекин, Введение Трампом пошлин на импорт
Удар под дых: Китай применил мощнейшее оружие против США

Китай остановил критически важный экспорт в США и отказался от закупок Boeing

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ответ на "тарифный террор" Трампа Пекин приостановил экспорт редкоземов. Контролируя более 90% этого рынка, КНР применил крайне опасное геополитическое оружие, констатируют наблюдатели. Под удар попали все высокотехнологичные отрасли США — от авиапрома до оборонки. В Вашингтоне пригрозили разрывом отношений, но дали понять, что готовы пойти на попятную.

Терпение лопнуло

В торговой войне Трампа "против всех" особенно досталось Китаю. Пошлины поэтапно достигли немыслимых 145%. После серии ответных мер (дошло до 125%) Пекин нанес прицельный удар: приостановил экспорт широкого спектра редкоземельных металлов.
Тем самым, как отмечает The New York Times, Пекин угрожает перекрыть поставки компонентов, важнейших для ключевых отраслей промышленности: аэрокосмической, полупроводниковой, автопрома, оборонки.
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По данным NYT, партии продукции уже блокированы во многих портах КНР — правительство разбирается с новой системой регулирования.

Затянул гайки

Китай контролирует больше 90% глобального рынка редкоземельных металлов.
"Формально Пекин не приостановил, а ограничил экспорт: компаниям теперь нужно оформить специальную лицензию. Но система не отлажена, сроки затянутся. Все спешат подать документы, однако это может занять до 45 дней. У некоторых предприятий запасы закончатся раньше", — поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezГосударственные флаги США и Китая
Государственные флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Государственные флаги США и Китая

Высокая зависимость

В прошлом году Китай уже ограничивал экспорт галлия, германия, графита, сурьмы.
В американском Минобороны сразу принялись искать альтернативы, в частности, в Канаде. Но и тогда экономисты предупреждали: без КНР не обойтись. По 47 позициям редкоземельных металлов, импортируемых США, более 50% — оттуда, из них по 25 позициям Китай — крупнейший или единственный поставщик.
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"США стараются снизить риски, активизируя добычу на месторождениях в Калифорнии, Техасе и укрепляя партнерство с Австралией, Канадой. Однако нарастить мощности быстро не удастся. Дефицит может привести к росту цен на компоненты в два-четыре раза, а истощение запасов грозит сбоями в производстве", — указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Повторится ситуация времен пандемии COVID-19, но в более тяжелом варианте, добавляет экономист.

Плохо подготовились

США уже ведут переговоры с Россией, также располагающей месторождениями редкоземельных металлов. Еще есть Бразилия и Индия.
Но в консультативном комитете по важнейшим минералам Министерства торговли США обеспокоены: непонятно, у кого какие запасы, а кто совсем не готов. Тут все очень по-разному.
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Так, тяжелые редкоземельные металлы используются в магнитах, необходимых для электродвигателей. И, например, есть риск приостановки сборки автомобилей на заводах в Детройте, отмечает NYT.
Причем пострадают не только США, но и Европа, и Япония.
Однако если крупные японские компании закупают редкоземы более чем на год вперед, американцы в основном ограничиваются небольшими запасами или вообще обходятся без них — слишком дорого, подчеркивает издание.
Не исключены сбои в изготовлении беспилотников, роботов, ракет, космических аппаратов.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Aaron HillЗагрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Aaron Hill
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
"БПЛА и робототехника рассматриваются как будущее военной отрасли, и, судя по тому, что происходит, доступ к критически важным ресурсам в нашей цепочке поставок закрыт", — констатировали в MP Materials (американский производитель редкоземельных металлов).
"Китай способен лишить соперника "технологического пороха": и в смартфонах, и в системах наведения ракет. Вся современная индустрия, от зеленых технологий до оборонки, завязана на этих поставках. Если Пекин нажмет на тормоза, Запад окажется в глухой ловушке: альтернатив почти нет, а создавать их с нуля — долго, дорого и мучительно", — говорит Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.

Надо договариваться

Пекин тем временем объявил о прекращении закупок пассажирских самолетов Boeing. Китайским компаниям предписали отказаться от поставок американского оборудования и запчастей.
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В Bloomberg подчеркивают: пошлины сами по себе более чем вдвое увеличили бы стоимость авиалайнеров и деталей, потому приобретать Boeing китайцам просто нецелесообразно.
Агрессивные ответные шаги настолько огорошили Вашингтон, что в Минфине США даже допустили возможность разрыва экономических отношений с КНР. Но тут же призвали к компромиссу, заверив: сохранения высоких пошлин для Китая никто и "не желает".
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
 
ЭкономикаТехнологииКитайСШАПекинВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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