https://ria.ru/20250416/kitay-2011404794.html

Удар под дых: Китай применил мощнейшее оружие против США

Удар под дых: Китай применил мощнейшее оружие против США - РИА Новости, 16.04.2025

Удар под дых: Китай применил мощнейшее оружие против США

В ответ на "тарифный террор" Трампа Пекин приостановил экспорт редкоземов. Контролируя более 90% этого рынка, КНР применил крайне опасное геополитическое... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:00:00+03:00

2025-04-16T08:00:00+03:00

2025-04-16T08:02:00+03:00

экономика

технологии

китай

сша

пекин

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ответ на "тарифный террор" Трампа Пекин приостановил экспорт редкоземов. Контролируя более 90% этого рынка, КНР применил крайне опасное геополитическое оружие, констатируют наблюдатели. Под удар попали все высокотехнологичные отрасли США — от авиапрома до оборонки. В Вашингтоне пригрозили разрывом отношений, но дали понять, что готовы пойти на попятную.Терпение лопнулоВ торговой войне Трампа "против всех" особенно досталось Китаю. Пошлины поэтапно достигли немыслимых 145%. После серии ответных мер (дошло до 125%) Пекин нанес прицельный удар: приостановил экспорт широкого спектра редкоземельных металлов.Тем самым, как отмечает The New York Times, Пекин угрожает перекрыть поставки компонентов, важнейших для ключевых отраслей промышленности: аэрокосмической, полупроводниковой, автопрома, оборонки.По данным NYT, партии продукции уже блокированы во многих портах КНР — правительство разбирается с новой системой регулирования.Затянул гайкиКитай контролирует больше 90% глобального рынка редкоземельных металлов."Формально Пекин не приостановил, а ограничил экспорт: компаниям теперь нужно оформить специальную лицензию. Но система не отлажена, сроки затянутся. Все спешат подать документы, однако это может занять до 45 дней. У некоторых предприятий запасы закончатся раньше", — поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Высокая зависимостьВ прошлом году Китай уже ограничивал экспорт галлия, германия, графита, сурьмы.В американском Минобороны сразу принялись искать альтернативы, в частности, в Канаде. Но и тогда экономисты предупреждали: без КНР не обойтись. По 47 позициям редкоземельных металлов, импортируемых США, более 50% — оттуда, из них по 25 позициям Китай — крупнейший или единственный поставщик."США стараются снизить риски, активизируя добычу на месторождениях в Калифорнии, Техасе и укрепляя партнерство с Австралией, Канадой. Однако нарастить мощности быстро не удастся. Дефицит может привести к росту цен на компоненты в два-четыре раза, а истощение запасов грозит сбоями в производстве", — указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.Повторится ситуация времен пандемии COVID-19, но в более тяжелом варианте, добавляет экономист.Плохо подготовилисьСША уже ведут переговоры с Россией, также располагающей месторождениями редкоземельных металлов. Еще есть Бразилия и Индия.Но в консультативном комитете по важнейшим минералам Министерства торговли США обеспокоены: непонятно, у кого какие запасы, а кто совсем не готов. Тут все очень по-разному.Так, тяжелые редкоземельные металлы используются в магнитах, необходимых для электродвигателей. И, например, есть риск приостановки сборки автомобилей на заводах в Детройте, отмечает NYT.Причем пострадают не только США, но и Европа, и Япония.Однако если крупные японские компании закупают редкоземы более чем на год вперед, американцы в основном ограничиваются небольшими запасами или вообще обходятся без них — слишком дорого, подчеркивает издание.Не исключены сбои в изготовлении беспилотников, роботов, ракет, космических аппаратов."БПЛА и робототехника рассматриваются как будущее военной отрасли, и, судя по тому, что происходит, доступ к критически важным ресурсам в нашей цепочке поставок закрыт", — констатировали в MP Materials (американский производитель редкоземельных металлов)."Китай способен лишить соперника "технологического пороха": и в смартфонах, и в системах наведения ракет. Вся современная индустрия, от зеленых технологий до оборонки, завязана на этих поставках. Если Пекин нажмет на тормоза, Запад окажется в глухой ловушке: альтернатив почти нет, а создавать их с нуля — долго, дорого и мучительно", — говорит Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Надо договариватьсяПекин тем временем объявил о прекращении закупок пассажирских самолетов Boeing. Китайским компаниям предписали отказаться от поставок американского оборудования и запчастей.В Bloomberg подчеркивают: пошлины сами по себе более чем вдвое увеличили бы стоимость авиалайнеров и деталей, потому приобретать Boeing китайцам просто нецелесообразно.Агрессивные ответные шаги настолько огорошили Вашингтон, что в Минфине США даже допустили возможность разрыва экономических отношений с КНР. Но тут же призвали к компромиссу, заверив: сохранения высоких пошлин для Китая никто и "не желает".

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html

https://ria.ru/20250405/tramp-2009425456.html

https://ria.ru/20250326/ssha-2007170910.html

https://ria.ru/20250317/byudzhet-2005099551.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, китай, сша, пекин, введение трампом пошлин на импорт