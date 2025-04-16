Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство не получало жалоб от российских туристов из отеля в Хургаде - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 16.04.2025 (обновлено: 12:14 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/khurgada-2011544244.html
Генконсульство не получало жалоб от российских туристов из отеля в Хургаде
Генконсульство не получало жалоб от российских туристов из отеля в Хургаде - РИА Новости, 16.04.2025
Генконсульство не получало жалоб от российских туристов из отеля в Хургаде
Генконсульство РФ в египетской Хургаде сообщило РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с отелем White Valley Palace, где прекратилось электроснабжение,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:02:00+03:00
2025-04-16T12:14:00+03:00
хургада
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751959903_0:62:3530:2048_1920x0_80_0_0_3967b4aeed0859b65be8128b4f70b296.jpg
КАИР, 16 апр - РИА Новости. Генконсульство РФ в египетской Хургаде сообщило РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с отелем White Valley Palace, где прекратилось электроснабжение, обращений от туристов не поступало.Ранее в среду Telegram-канал SHOT писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электроснабжения в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила РИА Новости, что проверяет информацию об экстренном переселении туристов."Генконсульство держит ситуацию на контроле. Обращений от гостей не поступало, находимся в постоянном контакте с туроператорами", - заявили в российском генконсульстве.
https://ria.ru/20250411/batiskaf-2010643331.html
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751959903_1011:159:3530:2048_1920x0_80_0_0_c5b278d14564883944410cf2de26dabf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хургада, новости - туризм
Хургада, Новости - Туризм
Генконсульство не получало жалоб от российских туристов из отеля в Хургаде

Генконсульство в Хургаде следит за ситуацией с отелем White Valley Palace

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на пляже возле города Хургада
Туристы на пляже возле города Хургада - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 16 апр - РИА Новости. Генконсульство РФ в египетской Хургаде сообщило РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с отелем White Valley Palace, где прекратилось электроснабжение, обращений от туристов не поступало.
Ранее в среду Telegram-канал SHOT писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электроснабжения в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила РИА Новости, что проверяет информацию об экстренном переселении туристов.
"Генконсульство держит ситуацию на контроле. Обращений от гостей не поступало, находимся в постоянном контакте с туроператорами", - заявили в российском генконсульстве.
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Хургаде умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа
11 апреля, 10:23
 
ХургадаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала