https://ria.ru/20250416/khurgada-2011544244.html
Генконсульство не получало жалоб от российских туристов из отеля в Хургаде
Генконсульство не получало жалоб от российских туристов из отеля в Хургаде - РИА Новости, 16.04.2025
Генконсульство не получало жалоб от российских туристов из отеля в Хургаде
Генконсульство РФ в египетской Хургаде сообщило РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с отелем White Valley Palace, где прекратилось электроснабжение,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:02:00+03:00
2025-04-16T12:02:00+03:00
2025-04-16T12:14:00+03:00
хургада
новости - туризм
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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Генконсульство РФ в египетской Хургаде сообщило РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с отелем White Valley Palace, где прекратилось электроснабжение, обращений от туристов не поступало.Ранее в среду Telegram-канал SHOT писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электроснабжения в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила РИА Новости, что проверяет информацию об экстренном переселении туристов."Генконсульство держит ситуацию на контроле. Обращений от гостей не поступало, находимся в постоянном контакте с туроператорами", - заявили в российском генконсульстве.
https://ria.ru/20250411/batiskaf-2010643331.html
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хургада, новости - туризм
Хургада, Новости - Туризм
Генконсульство не получало жалоб от российских туристов из отеля в Хургаде
Генконсульство в Хургаде следит за ситуацией с отелем White Valley Palace
КАИР, 16 апр - РИА Новости. Генконсульство РФ в египетской Хургаде сообщило РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с отелем White Valley Palace, где прекратилось электроснабжение, обращений от туристов не поступало.
Ранее в среду Telegram-канал SHOT писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электроснабжения в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила РИА Новости, что проверяет информацию об экстренном переселении туристов.
"Генконсульство держит ситуацию на контроле. Обращений от гостей не поступало, находимся в постоянном контакте с туроператорами", - заявили в российском генконсульстве.