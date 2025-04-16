https://ria.ru/20250416/khimki-2011575049.html
Коммунальные службы Химок начали готовить город к летнему сезону
Коммунальные службы Химок начали готовить город к летнему сезону - РИА Новости, 16.04.2025
Коммунальные службы Химок начали готовить город к летнему сезону
Сотрудники коммунальных служб в подмосковных Химках начали активную подготовку улиц, дворовых территорий и общественных пространств во всех микрорайонах к... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:35:00+03:00
2025-04-16T14:35:00+03:00
2025-04-16T14:35:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб в подмосковных Химках начали активную подготовку улиц, дворовых территорий и общественных пространств во всех микрорайонах к летнему сезону, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Работники "Объединенного городского хозяйства" (ОГХ) промывают и ремонтируют детские и спортивные площадки, чистят и красят ограждения, подметают дороги и тротуары. Помимо этого, специалисты уделяют внимание информационным стендам, табличкам и контейнерным площадкам, проводят кронирование и опиловку сухостоя. Список адресов и перечень работ формируют на основании обращений жителей и по итогам мониторинга профильных служб. К теплому сезону также готовят памятники и мемориалы. Сотрудники ОГХ промывают и очищают монументы от пыли и грязи, устраняют сколы и повреждения и благоустраивают и прилегающую к памятникам территорию. Всего в порядок приведут более 100 монументов. Кроме того, в городе продолжается ямочный ремонт на дорогах и во дворах. Особое внимание уделяют центральным улицам с большим трафиком. Наводить чистоту в Химках будут до конца месяца. 19 апреля во всех микрорайонах города проведут областной субботник. Адреса проведения масштабных уборок выберут сами жители.
https://ria.ru/20250415/khimki-2011366042.html
https://ria.ru/20250412/khimki-2010894306.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Коммунальные службы Химок начали готовить город к летнему сезону
Коммунальные службы подмосковных Химок начали готовить город к летнему сезону
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб в подмосковных Химках начали активную подготовку улиц, дворовых территорий и общественных пространств во всех микрорайонах к летнему сезону, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Работники "Объединенного городского хозяйства" (ОГХ) промывают и ремонтируют детские и спортивные площадки, чистят и красят ограждения, подметают дороги и тротуары. Помимо этого, специалисты уделяют внимание информационным стендам, табличкам и контейнерным площадкам, проводят кронирование и опиловку сухостоя. Список адресов и перечень работ формируют на основании обращений жителей и по итогам мониторинга профильных служб.
К теплому сезону также готовят памятники и мемориалы. Сотрудники ОГХ промывают и очищают монументы от пыли и грязи, устраняют сколы и повреждения и благоустраивают и прилегающую к памятникам территорию. Всего в порядок приведут более 100 монументов.
Кроме того, в городе продолжается ямочный ремонт на дорогах и во дворах. Особое внимание уделяют центральным улицам с большим трафиком.
Наводить чистоту в Химках
будут до конца месяца. 19 апреля во всех микрорайонах города проведут областной субботник. Адреса проведения масштабных уборок выберут сами жители.