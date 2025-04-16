https://ria.ru/20250416/katar-2011553713.html
Песков рассказал о диалоге между Россией и Катаром
Песков рассказал о диалоге между Россией и Катаром - РИА Новости, 16.04.2025
Песков рассказал о диалоге между Россией и Катаром
Доверительный диалог между Россией и Катаром позволяет обсуждать самые чувствительные темы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:55:00+03:00
2025-04-16T12:55:00+03:00
2025-04-16T13:09:00+03:00
россия
катар
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Доверительный диалог между Россией и Катаром позволяет обсуждать самые чувствительные темы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы высоко ценим потенциал и имеющийся уровень нашего торгово-экономического взаимодействия и, конечно же, наш доверительный диалог по многим темам, включая самые чувствительные", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о планируемых темах диалога лидеров двух государств.
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011553810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катар, в мире, дмитрий песков
Россия, Катар, В мире, Дмитрий Песков
Песков рассказал о диалоге между Россией и Катаром
Пеков: доверительный диалог с Катаром позволяет обсуждать чувствительные темы