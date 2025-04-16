https://ria.ru/20250416/katar-2011553713.html

Песков рассказал о диалоге между Россией и Катаром

Песков рассказал о диалоге между Россией и Катаром - РИА Новости, 16.04.2025

Песков рассказал о диалоге между Россией и Катаром

Доверительный диалог между Россией и Катаром позволяет обсуждать самые чувствительные темы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:55:00+03:00

2025-04-16T12:55:00+03:00

2025-04-16T13:09:00+03:00

россия

катар

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Доверительный диалог между Россией и Катаром позволяет обсуждать самые чувствительные темы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы высоко ценим потенциал и имеющийся уровень нашего торгово-экономического взаимодействия и, конечно же, наш доверительный диалог по многим темам, включая самые чувствительные", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о планируемых темах диалога лидеров двух государств.

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011553810.html

россия

катар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, катар, в мире, дмитрий песков