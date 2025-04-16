https://ria.ru/20250416/kandidat-2011537856.html
Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить перехода страны на евро
Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить перехода страны на евро - РИА Новости, 16.04.2025
Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить перехода страны на евро
Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий обещает не допустить перехода страны на валюту евро. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:29:00+03:00
2025-04-16T11:29:00+03:00
2025-04-16T11:29:00+03:00
польша
кароль навроцкий
анджей дуда
право и справедливость
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132798/40/1327984006_0:0:2358:1326_1920x0_80_0_0_dff229e142667d249335d26cd8e68a52.jpg
ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий обещает не допустить перехода страны на валюту евро. "Я говорю ясно – нет для евро. Нет евро, ибо поляки не готовы на то, чтобы зарабатывать так, как мы сегодня зарабатываем в Польше, а платить по европейским ценам", - заявил Навроцкий во время встречи с избирателями. Он уверен, что польский злотый является не только одной из гарантий независимости страны, "валютой с более чем столетней традицией, но прежде всего она дает нам экономическую свободу и возможность регулирования нашей экономики здесь в Польше, а не в Европе". "Я являюсь противником вхождения Польши в еврозону, и не позволю, чтобы евро было в Польше, так как это вредно и для польской экономики и для польских потребителей", - заключил Навроцкий. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
https://ria.ru/20250415/polsha-2011350238.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132798/40/1327984006_514:0:2358:1383_1920x0_80_0_0_59c2dd77799b754fc0cd25901584cc42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, кароль навроцкий, анджей дуда, право и справедливость, в мире
Польша, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Право и справедливость, В мире
Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить перехода страны на евро
Навроцкий пообещал не допустить перехода Польши на евро