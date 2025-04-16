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Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить перехода страны на евро - РИА Новости, 16.04.2025
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11:29 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/kandidat-2011537856.html
Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить перехода страны на евро
Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить перехода страны на евро - РИА Новости, 16.04.2025
Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить перехода страны на евро
Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий обещает не допустить перехода страны на валюту евро. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:29:00+03:00
2025-04-16T11:29:00+03:00
польша
кароль навроцкий
анджей дуда
право и справедливость
в мире
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ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий обещает не допустить перехода страны на валюту евро. "Я говорю ясно – нет для евро. Нет евро, ибо поляки не готовы на то, чтобы зарабатывать так, как мы сегодня зарабатываем в Польше, а платить по европейским ценам", - заявил Навроцкий во время встречи с избирателями. Он уверен, что польский злотый является не только одной из гарантий независимости страны, "валютой с более чем столетней традицией, но прежде всего она дает нам экономическую свободу и возможность регулирования нашей экономики здесь в Польше, а не в Европе". "Я являюсь противником вхождения Польши в еврозону, и не позволю, чтобы евро было в Польше, так как это вредно и для польской экономики и для польских потребителей", - заключил Навроцкий. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
https://ria.ru/20250415/polsha-2011350238.html
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польша, кароль навроцкий, анджей дуда, право и справедливость, в мире
Польша, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Право и справедливость, В мире
Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить перехода страны на евро

Навроцкий пообещал не допустить перехода Польши на евро

© Flickr / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Flickr / Lukas Plewnia
Флаги: Польши, ЕС и НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий обещает не допустить перехода страны на валюту евро.
"Я говорю ясно – нет для евро. Нет евро, ибо поляки не готовы на то, чтобы зарабатывать так, как мы сегодня зарабатываем в Польше, а платить по европейским ценам", - заявил Навроцкий во время встречи с избирателями.
Он уверен, что польский злотый является не только одной из гарантий независимости страны, "валютой с более чем столетней традицией, но прежде всего она дает нам экономическую свободу и возможность регулирования нашей экономики здесь в Польше, а не в Европе".
"Я являюсь противником вхождения Польши в еврозону, и не позволю, чтобы евро было в Польше, так как это вредно и для польской экономики и для польских потребителей", - заключил Навроцкий.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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Вчера, 13:26
 
ПольшаКароль НавроцкийАнджей ДудаПраво и справедливостьВ мире
 
 
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