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Спецоперация, 16 апреля: ВС России взяли под контроль Калиново в ДНР - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/kalinovo-2011658327.html
Спецоперация, 16 апреля: ВС России взяли под контроль Калиново в ДНР
Спецоперация, 16 апреля: ВС России взяли под контроль Калиново в ДНР - РИА Новости, 16.04.2025
Спецоперация, 16 апреля: ВС России взяли под контроль Калиново в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Калиново в Донбассе, нанесено поражение месту сборки украинских безэкипажных катеров, два человека... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:07:00+03:00
2025-04-16T19:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Калиново в Донбассе, нанесено поражение месту сборки украинских безэкипажных катеров, два человека пострадали в Ивановской области после атаки беспилотников. ВС России взяли под контроль Калиново в ДНР Российские войска взяли под контроль населенный пункт Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска потеряли за сутки около 1185 военнослужащих, три танка. Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ. Средства ПВО уничтожили 11 управляемых авиационных бомб JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 223 беспилотника. ВСУ потеряли до 160 военных на курском направлении Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении до 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение украинским войскам в районах села Горналь и хутора Олешня Курской области, а также в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Марьино, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. ПВО сбила 26 БПЛА над регионами РоссииРоссийские средства ПВО ночью уничтожили 26 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Девять БПЛА были сбиты над Воронежской областью, восемь - над Белгородской, четыре - над Курской, по два - над Липецкой областью и Крымом, еще один - над территорией московского региона. В среду утром, с 8.00 до 9.40 мск, были уничтожены семь украинских беспилотников над Ивановской областью. В Ивановской области пострадали два человека после атаки БПЛАДва человека пострадали в Ивановской области в результате атаки украинских беспилотников утром в среду, им оказана медпомощь, сообщили в правительстве региона. Администрация Шуи сообщала, что погибших в результате атаки нет, двум пострадавшим оказана медицинская помощь, эвакуация не объявлялась.
https://ria.ru/20250416/minoborony-2011583722.html
https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011563457.html
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ивановская область, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 16 апреля: ВС России взяли под контроль Калиново в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Калиново в Донбассе, нанесено поражение месту сборки украинских безэкипажных катеров, два человека пострадали в Ивановской области после атаки беспилотников.

ВС России взяли под контроль Калиново в ДНР

Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни
Вчера, 15:00
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска потеряли за сутки около 1185 военнослужащих, три танка. Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ. Средства ПВО уничтожили 11 управляемых авиационных бомб JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 223 беспилотника.

ВСУ потеряли до 160 военных на курском направлении

Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении до 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение украинским войскам в районах села Горналь и хутора Олешня Курской области, а также в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Марьино, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

ПВО сбила 26 БПЛА над регионами России

Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Российские военные нанесли удары по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ
Вчера, 13:39
Российские средства ПВО ночью уничтожили 26 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Девять БПЛА были сбиты над Воронежской областью, восемь - над Белгородской, четыре - над Курской, по два - над Липецкой областью и Крымом, еще один - над территорией московского региона. В среду утром, с 8.00 до 9.40 мск, были уничтожены семь украинских беспилотников над Ивановской областью.

В Ивановской области пострадали два человека после атаки БПЛА

Два человека пострадали в Ивановской области в результате атаки украинских беспилотников утром в среду, им оказана медпомощь, сообщили в правительстве региона. Администрация Шуи сообщала, что погибших в результате атаки нет, двум пострадавшим оказана медицинская помощь, эвакуация не объявлялась.
Мужчина с флагом Украины возле здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
"Как же вы осточертели": в Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте
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Специальная военная операция на УкраинеИвановская областьРоссияДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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