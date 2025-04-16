https://ria.ru/20250416/kalinovo-2011658327.html

Спецоперация, 16 апреля: ВС России взяли под контроль Калиново в ДНР

Спецоперация, 16 апреля: ВС России взяли под контроль Калиново в ДНР - РИА Новости, 16.04.2025

Спецоперация, 16 апреля: ВС России взяли под контроль Калиново в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Калиново в Донбассе, нанесено поражение месту сборки украинских безэкипажных катеров, два человека... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:07:00+03:00

2025-04-16T19:07:00+03:00

2025-04-16T19:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

россия

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Калиново в Донбассе, нанесено поражение месту сборки украинских безэкипажных катеров, два человека пострадали в Ивановской области после атаки беспилотников. ВС России взяли под контроль Калиново в ДНР Российские войска взяли под контроль населенный пункт Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска потеряли за сутки около 1185 военнослужащих, три танка. Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ. Средства ПВО уничтожили 11 управляемых авиационных бомб JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 223 беспилотника. ВСУ потеряли до 160 военных на курском направлении Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении до 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение украинским войскам в районах села Горналь и хутора Олешня Курской области, а также в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Марьино, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. ПВО сбила 26 БПЛА над регионами РоссииРоссийские средства ПВО ночью уничтожили 26 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Девять БПЛА были сбиты над Воронежской областью, восемь - над Белгородской, четыре - над Курской, по два - над Липецкой областью и Крымом, еще один - над территорией московского региона. В среду утром, с 8.00 до 9.40 мск, были уничтожены семь украинских беспилотников над Ивановской областью. В Ивановской области пострадали два человека после атаки БПЛАДва человека пострадали в Ивановской области в результате атаки украинских беспилотников утром в среду, им оказана медпомощь, сообщили в правительстве региона. Администрация Шуи сообщала, что погибших в результате атаки нет, двум пострадавшим оказана медицинская помощь, эвакуация не объявлялась.

https://ria.ru/20250416/minoborony-2011583722.html

https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011563457.html

https://ria.ru/20250416/kiev-2011604263.html

ивановская область

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донбасс

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ивановская область, россия, донбасс, вооруженные силы украины