Рейтинг@Mail.ru
Калифорния будет добиваться отмены пошлин на импорт из Китая и Канады - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/kalifornija-2011584327.html
Калифорния будет добиваться отмены пошлин на импорт из Китая и Канады
Калифорния будет добиваться отмены пошлин на импорт из Китая и Канады - РИА Новости, 16.04.2025
Калифорния будет добиваться отмены пошлин на импорт из Китая и Канады
Калифорния будет через суд добиваться отмены пошлин в отношении импорта из Мексики, Китая и Канады, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление офиса... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:03:00+03:00
2025-04-16T15:03:00+03:00
китай
калифорния
мексика
гэвин ньюсом
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
канада
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009198135_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1207a36265fb61747ef4e68394d4327d.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Калифорния будет через суд добиваться отмены пошлин в отношении импорта из Мексики, Китая и Канады, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление офиса губернатора штата Гэвина Ньюсома. "Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал, что его штат подает в суд, чтобы остановить пошлины президента Дональда Трампа, ссылаясь на вред для потребителей и бизнеса пятой экономики мира. Штат направит жалобу в среду в федеральный суд Сан-Франциско, ставя под вопрос использование Трампом своих чрезвычайных полномочий для введения крупных пошлин против Мексики, Китая и Канады", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление офиса. Ньюсом добавил, что будет добиваться незамедлительной отмены пошлин. Как отмечает Блумберг, Ньюсом - один из вероятных кандидатов от демократов на пост президента в 2028 году. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250416/tramp-2011494741.html
https://ria.ru/20250414/ssha-2011182825.html
китай
калифорния
мексика
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009198135_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9d6ddefb40a8d9070aabb2b23a7784b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, калифорния, мексика, гэвин ньюсом, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, канада, в мире
Китай, Калифорния, Мексика, Гэвин Ньюсом, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Канада, В мире
Калифорния будет добиваться отмены пошлин на импорт из Китая и Канады

Калифорния будет через суд добиваться отмены пошлин против Мексики, КНР и Канады

© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Калифорния будет через суд добиваться отмены пошлин в отношении импорта из Мексики, Китая и Канады, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление офиса губернатора штата Гэвина Ньюсома.
"Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал, что его штат подает в суд, чтобы остановить пошлины президента Дональда Трампа, ссылаясь на вред для потребителей и бизнеса пятой экономики мира. Штат направит жалобу в среду в федеральный суд Сан-Франциско, ставя под вопрос использование Трампом своих чрезвычайных полномочий для введения крупных пошлин против Мексики, Китая и Канады", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление офиса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Трамп заявил, что США получают рекордные суммы благодаря пошлинам
Вчера, 06:48
Ньюсом добавил, что будет добиваться незамедлительной отмены пошлин.
Как отмечает Блумберг, Ньюсом - один из вероятных кандидатов от демократов на пост президента в 2028 году.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В США предрекли военный конфликт из-за пошлин Трампа
14 апреля, 16:14
 
КитайКалифорнияМексикаГэвин НьюсомДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортКанадаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала