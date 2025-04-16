https://ria.ru/20250416/kalifornija-2011584327.html

Калифорния будет добиваться отмены пошлин на импорт из Китая и Канады

Калифорния будет добиваться отмены пошлин на импорт из Китая и Канады - РИА Новости, 16.04.2025

Калифорния будет добиваться отмены пошлин на импорт из Китая и Канады

Калифорния будет через суд добиваться отмены пошлин в отношении импорта из Мексики, Китая и Канады, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление офиса... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:03:00+03:00

2025-04-16T15:03:00+03:00

2025-04-16T15:03:00+03:00

китай

калифорния

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Калифорния будет через суд добиваться отмены пошлин в отношении импорта из Мексики, Китая и Канады, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление офиса губернатора штата Гэвина Ньюсома. "Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал, что его штат подает в суд, чтобы остановить пошлины президента Дональда Трампа, ссылаясь на вред для потребителей и бизнеса пятой экономики мира. Штат направит жалобу в среду в федеральный суд Сан-Франциско, ставя под вопрос использование Трампом своих чрезвычайных полномочий для введения крупных пошлин против Мексики, Китая и Канады", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление офиса. Ньюсом добавил, что будет добиваться незамедлительной отмены пошлин. Как отмечает Блумберг, Ньюсом - один из вероятных кандидатов от демократов на пост президента в 2028 году. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250416/tramp-2011494741.html

https://ria.ru/20250414/ssha-2011182825.html

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