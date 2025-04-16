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Подростки избили девочку на парковке у ТЦ в Екатеринбурге - РИА Новости, 16.04.2025
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19:43 16.04.2025 (обновлено: 19:44 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/izbienie-2011671646.html
Подростки избили девочку на парковке у ТЦ в Екатеринбурге
Подростки избили девочку на парковке у ТЦ в Екатеринбурге - РИА Новости, 16.04.2025
Подростки избили девочку на парковке у ТЦ в Екатеринбурге
Несколько подростков в Екатеринбурге на парковке у торгового центра в среду избивали девочку, снимая происходящее на видео, следователи возбудили дело о... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:43:00+03:00
2025-04-16T19:44:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Несколько подростков в Екатеринбурге на парковке у торгового центра в среду избивали девочку, снимая происходящее на видео, следователи возбудили дело о хулиганстве, сообщает СУСК по Свердловской области. "Днём 16 апреля 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на парковке торгового центра в Екатеринбурге несколько подростков избили девочку, снимая происходящее на видео. По факту инцидента следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следователи проводят комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, устанавливают и допрашивают очевидцев, выясняют степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей девочки. Устанавливают причины произошедшего.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подростки избили девочку на парковке у ТЦ в Екатеринбурге

После избиения подростками девочки на парковке у ТЦ в Екатеринбурге завели дело

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Несколько подростков в Екатеринбурге на парковке у торгового центра в среду избивали девочку, снимая происходящее на видео, следователи возбудили дело о хулиганстве, сообщает СУСК по Свердловской области.
"Днём 16 апреля 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на парковке торгового центра в Екатеринбурге несколько подростков избили девочку, снимая происходящее на видео. По факту инцидента следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователи проводят комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, устанавливают и допрашивают очевидцев, выясняют степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей девочки. Устанавливают причины произошедшего.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Бастрыкин запросил доклад об избиении двоих мальчиков группой подростков
13 апреля, 15:11
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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