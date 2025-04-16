https://ria.ru/20250416/izbienie-2011671646.html

Подростки избили девочку на парковке у ТЦ в Екатеринбурге

Подростки избили девочку на парковке у ТЦ в Екатеринбурге - РИА Новости, 16.04.2025

Подростки избили девочку на парковке у ТЦ в Екатеринбурге

Несколько подростков в Екатеринбурге на парковке у торгового центра в среду избивали девочку, снимая происходящее на видео, следователи возбудили дело о... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:43:00+03:00

2025-04-16T19:43:00+03:00

2025-04-16T19:44:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Несколько подростков в Екатеринбурге на парковке у торгового центра в среду избивали девочку, снимая происходящее на видео, следователи возбудили дело о хулиганстве, сообщает СУСК по Свердловской области. "Днём 16 апреля 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на парковке торгового центра в Екатеринбурге несколько подростков избили девочку, снимая происходящее на видео. По факту инцидента следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следователи проводят комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, устанавливают и допрашивают очевидцев, выясняют степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей девочки. Устанавливают причины произошедшего.

https://ria.ru/20250413/izbienie-2010999887.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)