Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана прибудет с визитом в Москву в четверг - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 16.04.2025 (обновлено: 15:01 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/iran-2011579742.html
Глава МИД Ирана прибудет с визитом в Москву в четверг
Глава МИД Ирана прибудет с визитом в Москву в четверг - РИА Новости, 16.04.2025
Глава МИД Ирана прибудет с визитом в Москву в четверг
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи совершит официальный визит в столицу России в четверг, он планирует обсудить с представителями российских властей... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:48:00+03:00
2025-04-16T15:01:00+03:00
иран
в мире
цены на нефть
россия
сша
аббас аракчи
казем джалали
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 16 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи совершит официальный визит в столицу России в четверг, он планирует обсудить с представителями российских властей взаимодействие на двустороннем, региональном и международном уровнях, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.Заявление посла прозвучало в преддверии проведения второго раунда ирано-американских переговоров. Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщал, что второй раунд переговоров двух стран будет проведен в Риме. Эту информацию подтверждал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В понедельник официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров Ирана и США пройдет в Омане в субботу."В продолжение контактов на высоком уровне между Ираном и Россией доктор Аракчи завтра прибудет в Москву с визитом для проведения консультаций с российскими высшими должностными лицами", - говорится в сообщении на русском языке, опубликованном на официальной странице Джалали в соцсети Х.Среди тем, запланированных для обсуждения в ходе визита, посол назвал продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество и взаимодействие на международной арене.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
https://ria.ru/20250416/iran-2011539983.html
https://ria.ru/20250416/sovfed-2011514918.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, цены на нефть, россия, сша, аббас аракчи, казем джалали, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
Иран, В мире, Цены на нефть, Россия, США, Аббас Аракчи, Казем Джалали, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Глава МИД Ирана прибудет с визитом в Москву в четверг

Посол в России Джалали: глава МИД Аракчи прибудет с визитом в Москву в четверг

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 16 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи совершит официальный визит в столицу России в четверг, он планирует обсудить с представителями российских властей взаимодействие на двустороннем, региональном и международном уровнях, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Заявление посла прозвучало в преддверии проведения второго раунда ирано-американских переговоров. Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщал, что второй раунд переговоров двух стран будет проведен в Риме. Эту информацию подтверждал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В понедельник официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров Ирана и США пройдет в Омане в субботу.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Глава МИД Ирана передаст Путину послание от лидера ИРИ
Вчера, 11:36
"В продолжение контактов на высоком уровне между Ираном и Россией доктор Аракчи завтра прибудет в Москву с визитом для проведения консультаций с российскими высшими должностными лицами", - говорится в сообщении на русском языке, опубликованном на официальной странице Джалали в соцсети Х.
Среди тем, запланированных для обсуждения в ходе визита, посол назвал продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество и взаимодействие на международной арене.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве
Вчера, 10:12
 
ИранВ миреЦены на нефтьРоссияСШААббас АракчиКазем ДжалалиСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала