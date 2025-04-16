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Глава МИД Ирана прибудет с визитом в Москву в четверг
Глава МИД Ирана прибудет с визитом в Москву в четверг - РИА Новости, 16.04.2025
Глава МИД Ирана прибудет с визитом в Москву в четверг
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи совершит официальный визит в столицу России в четверг, он планирует обсудить с представителями российских властей... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:48:00+03:00
2025-04-16T14:48:00+03:00
2025-04-16T15:01:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 16 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи совершит официальный визит в столицу России в четверг, он планирует обсудить с представителями российских властей взаимодействие на двустороннем, региональном и международном уровнях, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.Заявление посла прозвучало в преддверии проведения второго раунда ирано-американских переговоров. Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщал, что второй раунд переговоров двух стран будет проведен в Риме. Эту информацию подтверждал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В понедельник официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров Ирана и США пройдет в Омане в субботу."В продолжение контактов на высоком уровне между Ираном и Россией доктор Аракчи завтра прибудет в Москву с визитом для проведения консультаций с российскими высшими должностными лицами", - говорится в сообщении на русском языке, опубликованном на официальной странице Джалали в соцсети Х.Среди тем, запланированных для обсуждения в ходе визита, посол назвал продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество и взаимодействие на международной арене.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
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иран, в мире, цены на нефть, россия, сша, аббас аракчи, казем джалали, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
Иран, В мире, Цены на нефть, Россия, США, Аббас Аракчи, Казем Джалали, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Глава МИД Ирана прибудет с визитом в Москву в четверг
Посол в России Джалали: глава МИД Аракчи прибудет с визитом в Москву в четверг