https://ria.ru/20250416/inoagenty-2011557274.html
Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность
Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:17:00+03:00
2025-04-16T13:17:00+03:00
2025-04-16T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную деятельность, независимо от возраста обучающихся. Соответствующие изменения вносятся в законодательство по иноагентам. Помимо указанных нововведений, закон уточняет порядок лицензирования образовательной деятельности в отношении иноагентов, предусматривающий отказ в выдаче лицензии или прекращение её действия, если соискатель является иноагентом. Кроме того, закон устанавливает запрет на вхождение физлиц-иноагентов в органы управления госкорпораций. Отдельно вводится запрет на получение иноагентом муниципальной финансовой помощи, наряду с уже действующим запретом на получение финансовой госпомощи и иной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Законом также запрещается включение НКО, признанной иноагентом, в перечень социально ориентированных НКО.
https://ria.ru/20240826/inoagenty-1961942819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, иноагенты
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, иноагенты
Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность
Совфед одобрил закон, запрещающий иноагентам просветительскую деятельность
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную деятельность, независимо от возраста обучающихся.
Соответствующие изменения вносятся в законодательство по иноагентам. Помимо указанных нововведений, закон уточняет порядок лицензирования образовательной деятельности в отношении иноагентов, предусматривающий отказ в выдаче лицензии или прекращение её действия, если соискатель является иноагентом.
Кроме того, закон устанавливает запрет на вхождение физлиц-иноагентов в органы управления госкорпораций. Отдельно вводится запрет на получение иноагентом муниципальной финансовой помощи, наряду с уже действующим запретом на получение финансовой госпомощи и иной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.
Законом также запрещается включение НКО, признанной иноагентом, в перечень социально ориентированных НКО.