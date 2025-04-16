https://ria.ru/20250416/inoagenty-2011557274.html

Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность

Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность - РИА Новости, 16.04.2025

Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:17:00+03:00

2025-04-16T13:17:00+03:00

2025-04-16T13:18:00+03:00

общество

россия

совет федерации рф

иноагенты

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную деятельность, независимо от возраста обучающихся. Соответствующие изменения вносятся в законодательство по иноагентам. Помимо указанных нововведений, закон уточняет порядок лицензирования образовательной деятельности в отношении иноагентов, предусматривающий отказ в выдаче лицензии или прекращение её действия, если соискатель является иноагентом. Кроме того, закон устанавливает запрет на вхождение физлиц-иноагентов в органы управления госкорпораций. Отдельно вводится запрет на получение иноагентом муниципальной финансовой помощи, наряду с уже действующим запретом на получение финансовой госпомощи и иной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Законом также запрещается включение НКО, признанной иноагентом, в перечень социально ориентированных НКО.

https://ria.ru/20240826/inoagenty-1961942819.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, совет федерации рф, иноагенты