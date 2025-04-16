Рейтинг@Mail.ru
Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 16.04.2025 (обновлено: 13:18 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/inoagenty-2011557274.html
Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность
Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:17:00+03:00
2025-04-16T13:18:00+03:00
общество
россия
совет федерации рф
иноагенты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39704/44/397044433_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_dce024c637a7b01baf5b2c3913eedc02.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную деятельность, независимо от возраста обучающихся. Соответствующие изменения вносятся в законодательство по иноагентам. Помимо указанных нововведений, закон уточняет порядок лицензирования образовательной деятельности в отношении иноагентов, предусматривающий отказ в выдаче лицензии или прекращение её действия, если соискатель является иноагентом. Кроме того, закон устанавливает запрет на вхождение физлиц-иноагентов в органы управления госкорпораций. Отдельно вводится запрет на получение иноагентом муниципальной финансовой помощи, наряду с уже действующим запретом на получение финансовой госпомощи и иной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Законом также запрещается включение НКО, признанной иноагентом, в перечень социально ориентированных НКО.
https://ria.ru/20240826/inoagenty-1961942819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39704/44/397044433_204:0:956:564_1920x0_80_0_0_d44aa3e6ceea0ec98f04382ba6276895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, совет федерации рф, иноагенты
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, иноагенты
Совфед запретил иноагентам вести просветительскую деятельность

Совфед одобрил закон, запрещающий иноагентам просветительскую деятельность

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную деятельность, независимо от возраста обучающихся.
Соответствующие изменения вносятся в законодательство по иноагентам. Помимо указанных нововведений, закон уточняет порядок лицензирования образовательной деятельности в отношении иноагентов, предусматривающий отказ в выдаче лицензии или прекращение её действия, если соискатель является иноагентом.
Кроме того, закон устанавливает запрет на вхождение физлиц-иноагентов в органы управления госкорпораций. Отдельно вводится запрет на получение иноагентом муниципальной финансовой помощи, наряду с уже действующим запретом на получение финансовой госпомощи и иной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.
Законом также запрещается включение НКО, признанной иноагентом, в перечень социально ориентированных НКО.
Иноагенты - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Иноагенты: при каких условиях присваивают статус и как его обжаловать
26 августа 2024, 17:00
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФиноагенты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала