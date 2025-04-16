https://ria.ru/20250416/hirosue-2011512680.html

Известную по фильму “Васаби” японскую актрису освободили после ареста

Известную по фильму “Васаби” японскую актрису освободили после ареста - РИА Новости, 16.04.2025

Известную по фильму “Васаби” японскую актрису освободили после ареста

Японская актриса Рёко Хиросуэ, известная по фильму "Васаби" Люка Бессона и арестованная по обвинению в причинении травм медсестре при госпитализации, была... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:03:00+03:00

2025-04-16T10:03:00+03:00

2025-04-16T10:03:00+03:00

культура

япония

люк бессон

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ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Японская актриса Рёко Хиросуэ, известная по фильму "Васаби" Люка Бессона и арестованная по обвинению в причинении травм медсестре при госпитализации, была отпущена после того, как ее адвокаты начали досудебное урегулирование с пострадавшей, передает телеканал NHK. Актриса была арестована 8 апреля после того, как она при госпитализации после ДТП набросилась на медсестру, поцарапала и избила ее. 10 апреля прокуратура ходатайствовала о помещении Хиросуэ под стражу до 19 апреля, что было удовлетворено. Как сообщили телеканалу осведомленные источники, адвокаты актрисы достигли соглашения с пострадавшей стороной, в связи с чем она была отпущена из-под стражи утром 16 апреля. “Мы приносим искренние извинения всем пострадавшим за доставленные неудобства и боль и намерены добросовестно исполнить свои обязательства”, - говорится в заявлении на сайте Хиросуэ по случаю ее освобождения. В сообщении отмечается, что ее команда намерена уделить пристальное внимание ее здоровью и разобраться в причинах возникшей ситуации. Рёко Хиросуэ стала известной в Японии с подросткового возраста, дебютировав как актриса и певица. Взлет популярности юной актрисы породил такое социальное явление как "хиросуэ-бум". В мировое кино она пришла, сыграв главную роль в фильме "Васаби" Люка Бессона, а затем главную женскую роль в фильме "Ушедшие" (японское название "Провожающий"), получившем премию "Оскар" как лучший иностранный фильм. У актрисы трое детей.

https://ria.ru/20250331/turtsiya-2008451335.html

https://ria.ru/20250404/rezhisser-2009259588.html

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япония, люк бессон