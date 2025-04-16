Известную по фильму “Васаби” японскую актрису освободили после ареста
NHK: арестованная за избиение медсестры актриса Хиросуэ отпущена из-под стражи
© Getty Images / WireImage / Jun SatoЯпонская актриса Рёко Хиросуэ
© Getty Images / WireImage / Jun Sato
Японская актриса Рёко Хиросуэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Японская актриса Рёко Хиросуэ, известная по фильму "Васаби" Люка Бессона и арестованная по обвинению в причинении травм медсестре при госпитализации, была отпущена после того, как ее адвокаты начали досудебное урегулирование с пострадавшей, передает телеканал NHK.
Актриса была арестована 8 апреля после того, как она при госпитализации после ДТП набросилась на медсестру, поцарапала и избила ее. 10 апреля прокуратура ходатайствовала о помещении Хиросуэ под стражу до 19 апреля, что было удовлетворено.
Известный турецкий певец Конак умер во время выступления
31 марта, 16:41
Как сообщили телеканалу осведомленные источники, адвокаты актрисы достигли соглашения с пострадавшей стороной, в связи с чем она была отпущена из-под стражи утром 16 апреля.
“Мы приносим искренние извинения всем пострадавшим за доставленные неудобства и боль и намерены добросовестно исполнить свои обязательства”, - говорится в заявлении на сайте Хиросуэ по случаю ее освобождения.
В сообщении отмечается, что ее команда намерена уделить пристальное внимание ее здоровью и разобраться в причинах возникшей ситуации.
Рёко Хиросуэ стала известной в Японии с подросткового возраста, дебютировав как актриса и певица. Взлет популярности юной актрисы породил такое социальное явление как "хиросуэ-бум". В мировое кино она пришла, сыграв главную роль в фильме "Васаби" Люка Бессона, а затем главную женскую роль в фильме "Ушедшие" (японское название "Провожающий"), получившем премию "Оскар" как лучший иностранный фильм. У актрисы трое детей.
Режиссер Жан-Луи Порше покончил с собой после дня рождения
4 апреля, 09:11