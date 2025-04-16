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В Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников
В Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025
В Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников
Около 10 БПЛА были обнаружены и уничтожены ночью в одном из районов Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T05:45:00+03:00
2025-04-16T05:45:00+03:00
2025-04-16T05:50:00+03:00
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воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 10 БПЛА были обнаружены и уничтожены ночью в одном из районов Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Гусев в Telegram-канале.
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников
Гусев: в Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников