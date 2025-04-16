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В Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 16.04.2025 (обновлено: 05:50 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/gusev-2011492224.html
В Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников
В Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025
В Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников
Около 10 БПЛА были обнаружены и уничтожены ночью в одном из районов Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T05:45:00+03:00
2025-04-16T05:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 10 БПЛА были обнаружены и уничтожены ночью в одном из районов Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250416/opasnost-2011489408.html
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников

Гусев: в Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 10 БПЛА были обнаружены и уничтожены ночью в одном из районов Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА.
"Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Гусев в Telegram-канале.
Прохожие на улице в Тамбове - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Тамбовской области объявили опасность атаки беспилотников
04:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьПроисшествияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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