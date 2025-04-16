https://ria.ru/20250416/gusev-2011492224.html

В Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников

В Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников - РИА Новости, 16.04.2025

В Воронежской области ночью уничтожили около десяти беспилотников

Около 10 БПЛА были обнаружены и уничтожены ночью в одном из районов Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T05:45:00+03:00

2025-04-16T05:45:00+03:00

2025-04-16T05:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_74fd1148e547596d816560f722acc18b.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 10 БПЛА были обнаружены и уничтожены ночью в одном из районов Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА."Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Гусев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250416/opasnost-2011489408.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)