США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии
США перебросили бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазу в Японии
© Flickr / U.S. Department of Defense/ Joshua J. Seybert, U.S. Air ForceБомбардировщики B-1B Lancer ВВС США
Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Группа американских бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на японскую авиабазу Мисава, сообщили Тихоокеанские военно-воздушные силы США (PACAF).
"Бомбардировочная оперативная группа, состоящая из самолетов B-1B Lancer ВВС США, летчиков и вспомогательного оборудования из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, прибыла 15 апреля 2025 года на авиабазу Мисава в Японии с авиабазы Дайс, штат Техас, для поддержки учений Тихоокеанских ВВС совместно с союзниками, партнерами и совместными силами, а также для выполнения миссий по стратегическому сдерживанию с целью укрепления региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится на сайте PACAF.
В конце марта Япония и США в ходе встречи министров обороны подтвердили намерение активно взаимодействовать с целью укрепления оборонных и сдерживающих возможностей, а также повышения присутствия в юго-западной части японского архипелага "в условиях активизации военной деятельности Китая в Восточно-китайском море".
США прослушивали посольство СССР в Японии
19 марта, 06:45