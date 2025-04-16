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США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии - РИА Новости, 16.04.2025
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10:35 16.04.2025
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США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии
США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии - РИА Новости, 16.04.2025
США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии
Группа американских бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на японскую авиабазу Мисава, сообщили Тихоокеанские военно-воздушные силы США (PACAF). РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:35:00+03:00
2025-04-16T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Группа американских бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на японскую авиабазу Мисава, сообщили Тихоокеанские военно-воздушные силы США (PACAF). "Бомбардировочная оперативная группа, состоящая из самолетов B-1B Lancer ВВС США, летчиков и вспомогательного оборудования из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, прибыла 15 апреля 2025 года на авиабазу Мисава в Японии с авиабазы ​​Дайс, штат Техас, для поддержки учений Тихоокеанских ВВС совместно с союзниками, партнерами и совместными силами, а также для выполнения миссий по стратегическому сдерживанию с целью укрепления региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится на сайте PACAF. В конце марта Япония и США в ходе встречи министров обороны подтвердили намерение активно взаимодействовать с целью укрепления оборонных и сдерживающих возможностей, а также повышения присутствия в юго-западной части японского архипелага "в условиях активизации военной деятельности Китая в Восточно-китайском море".
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в мире, сша, япония, техас
В мире, США, Япония, Техас
США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии

США перебросили бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазу в Японии

© Flickr / U.S. Department of Defense/ Joshua J. Seybert, U.S. Air ForceБомбардировщики B-1B Lancer ВВС США
Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Flickr / U.S. Department of Defense/ Joshua J. Seybert, U.S. Air Force
Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Группа американских бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на японскую авиабазу Мисава, сообщили Тихоокеанские военно-воздушные силы США (PACAF).
"Бомбардировочная оперативная группа, состоящая из самолетов B-1B Lancer ВВС США, летчиков и вспомогательного оборудования из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, прибыла 15 апреля 2025 года на авиабазу Мисава в Японии с авиабазы ​​Дайс, штат Техас, для поддержки учений Тихоокеанских ВВС совместно с союзниками, партнерами и совместными силами, а также для выполнения миссий по стратегическому сдерживанию с целью укрепления региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится на сайте PACAF.
В конце марта Япония и США в ходе встречи министров обороны подтвердили намерение активно взаимодействовать с целью укрепления оборонных и сдерживающих возможностей, а также повышения присутствия в юго-западной части японского архипелага "в условиях активизации военной деятельности Китая в Восточно-китайском море".
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