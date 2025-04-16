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Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран - РИА Новости, 16.04.2025
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17:19 16.04.2025 (обновлено: 17:21 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/grossi-2011633616.html
Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран
Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран - РИА Новости, 16.04.2025
Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Тегеран, где проведет ряд встреч и переговоров с иранскими... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:19:00+03:00
2025-04-16T17:21:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
рафаэль гросси
аббас аракчи
казем гариб-абади
магатэ
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ТЕГЕРАН, 16 апр – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Тегеран, где проведет ряд встреч и переговоров с иранскими официальными лицами, передает иранское госагентство ISNA. "Генеральный директор МАГАТЭ прибыл в Тегеран во главе технической делегации для встречи с иранскими официальными лицами", - говорится в сообщении. Предыдущий визит гендиректора МАГАТЭ состоялся в ноябре 2024 года. Ожидается, что в ходе нового визита Гросси встретится с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. По словам замминистра иностранных дел Казема Гариб-Абади, визит пройдет в рамках продолжающегося сотрудничества между Ираном и агентством. Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи выразил надежду, что визит Гросси "послужит укреплению сотрудничества" и подчеркнул, что агентство должно сыграть "независимую и объективную роль" в вопросе иранской мирной ядерной программы. Визит главы агентства состоится на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где, по словам участников, встреча прошла в конструктивной и спокойной атмосфере. Согласно заявлению иранского МИД, второй раунд запланирован на 19 апреля в Омане. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250410/iran-2010502792.html
https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html
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в мире, иран, тегеран (город), сша, рафаэль гросси, аббас аракчи, казем гариб-абади, магатэ
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, Казем Гариб-Абади, МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл с визитом в Тегеран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 апр – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Тегеран, где проведет ряд встреч и переговоров с иранскими официальными лицами, передает иранское госагентство ISNA.
"Генеральный директор МАГАТЭ прибыл в Тегеран во главе технической делегации для встречи с иранскими официальными лицами", - говорится в сообщении.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Иран пригрозил США высылкой инспекторов МАГАТЭ в случае новых угроз
10 апреля, 15:22
Предыдущий визит гендиректора МАГАТЭ состоялся в ноябре 2024 года. Ожидается, что в ходе нового визита Гросси встретится с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. По словам замминистра иностранных дел Казема Гариб-Абади, визит пройдет в рамках продолжающегося сотрудничества между Ираном и агентством. Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи выразил надежду, что визит Гросси "послужит укреплению сотрудничества" и подчеркнул, что агентство должно сыграть "независимую и объективную роль" в вопросе иранской мирной ядерной программы.
Визит главы агентства состоится на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где, по словам участников, встреча прошла в конструктивной и спокойной атмосфере. Согласно заявлению иранского МИД, второй раунд запланирован на 19 апреля в Омане.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп на развилке: закончить войну или развязать новую
3 апреля, 08:00
 
В миреИранТегеран (город)СШАРафаэль ГроссиАббас АракчиКазем Гариб-АбадиМАГАТЭ
 
 
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