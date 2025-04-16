Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран
Глава МАГАТЭ Гросси прибыл с визитом в Тегеран
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 апр – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Тегеран, где проведет ряд встреч и переговоров с иранскими официальными лицами, передает иранское госагентство ISNA.
Предыдущий визит гендиректора МАГАТЭ состоялся в ноябре 2024 года. Ожидается, что в ходе нового визита Гросси встретится с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. По словам замминистра иностранных дел Казема Гариб-Абади, визит пройдет в рамках продолжающегося сотрудничества между Ираном и агентством. Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи выразил надежду, что визит Гросси "послужит укреплению сотрудничества" и подчеркнул, что агентство должно сыграть "независимую и объективную роль" в вопросе иранской мирной ядерной программы.
Визит главы агентства состоится на фоне серии непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где, по словам участников, встреча прошла в конструктивной и спокойной атмосфере. Согласно заявлению иранского МИД, второй раунд запланирован на 19 апреля в Омане.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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