https://ria.ru/20250416/goncharenko-2011510298.html

Гончаренко* ответил на обвинения спикера Рады в сотрудничестве с Россией

Гончаренко* ответил на обвинения спикера Рады в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 16.04.2025

Гончаренко* ответил на обвинения спикера Рады в сотрудничестве с Россией

Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что она не способна принимать решения без участия бывших... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:44:00+03:00

2025-04-16T09:44:00+03:00

2025-04-16T09:44:00+03:00

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руслан стефанчук

петр порошенко

оппозиционная платформа - за жизнь

европейская солидарность

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что она не способна принимать решения без участия бывших представителей запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Таким образом Гончаренко ответил на обвинения спикера Рады Руслана Стефанчука. Накануне голосования в парламенте по очередному продлению срока военного положения и мобилизации на Украине тот обвинил не согласных с этим депутатов в сотрудничестве с российскими властями. Данное заявление Стефанчук сделал накануне запланированного на среду голосования. "Отвечу Стефанчуку... ОПЗЖ до сих пор в Раде и без них власть не может принять ни одно решение", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко** (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) во вторник заявил, что Владимир Зеленский, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть. Ряд депутатов от партии Порошенко, в частности Гончаренко, заявил, что не поддержит продление сроков военного положения.* внесен в перечень террористов и экстремистов** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250412/goncharenko-2010900120.html

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, руслан стефанчук, петр порошенко, оппозиционная платформа - за жизнь, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)