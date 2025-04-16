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Гончаренко* ответил на обвинения спикера Рады в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 16.04.2025
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09:44 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/goncharenko-2011510298.html
Гончаренко* ответил на обвинения спикера Рады в сотрудничестве с Россией
Гончаренко* ответил на обвинения спикера Рады в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 16.04.2025
Гончаренко* ответил на обвинения спикера Рады в сотрудничестве с Россией
Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что она не способна принимать решения без участия бывших... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:44:00+03:00
2025-04-16T09:44:00+03:00
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
руслан стефанчук
петр порошенко
оппозиционная платформа - за жизнь
европейская солидарность
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что она не способна принимать решения без участия бывших представителей запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Таким образом Гончаренко ответил на обвинения спикера Рады Руслана Стефанчука. Накануне голосования в парламенте по очередному продлению срока военного положения и мобилизации на Украине тот обвинил не согласных с этим депутатов в сотрудничестве с российскими властями. Данное заявление Стефанчук сделал накануне запланированного на среду голосования. "Отвечу Стефанчуку... ОПЗЖ до сих пор в Раде и без них власть не может принять ни одно решение", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко** (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) во вторник заявил, что Владимир Зеленский, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть. Ряд депутатов от партии Порошенко, в частности Гончаренко, заявил, что не поддержит продление сроков военного положения.* внесен в перечень террористов и экстремистов** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
https://ria.ru/20250412/goncharenko-2010900120.html
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, руслан стефанчук, петр порошенко, оппозиционная платформа - за жизнь, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Руслан Стефанчук, Петр Порошенко, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Гончаренко* ответил на обвинения спикера Рады в сотрудничестве с Россией

Депутат Гончаренко заявил, что Рада не может принимать решения без участия ОПЗЖ

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкАлексей Гончаренко*
Алексей Гончаренко* - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Алексей Гончаренко*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что она не способна принимать решения без участия бывших представителей запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).
Таким образом Гончаренко ответил на обвинения спикера Рады Руслана Стефанчука. Накануне голосования в парламенте по очередному продлению срока военного положения и мобилизации на Украине тот обвинил не согласных с этим депутатов в сотрудничестве с российскими властями. Данное заявление Стефанчук сделал накануне запланированного на среду голосования.
"Отвечу Стефанчуку... ОПЗЖ до сих пор в Раде и без них власть не может принять ни одно решение", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко** (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) во вторник заявил, что Владимир Зеленский, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть. Ряд депутатов от партии Порошенко, в частности Гончаренко, заявил, что не поддержит продление сроков военного положения.
* внесен в перечень террористов и экстремистов
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Гончаренко* раскритиковал всеобщую мобилизацию на Украине
12 апреля, 17:38
 
В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоРуслан СтефанчукПетр ПорошенкоОппозиционная платформа - За жизньЕвропейская солидарностьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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