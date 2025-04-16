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В СДПГ высказались против поставок Украине ракет Taurus - РИА Новости, 16.04.2025
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14:18 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/germanija-2011572533.html
В СДПГ высказались против поставок Украине ракет Taurus
В СДПГ высказались против поставок Украине ракет Taurus - РИА Новости, 16.04.2025
В СДПГ высказались против поставок Украине ракет Taurus
Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш рассчитывает, что Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:18:00+03:00
2025-04-16T14:18:00+03:00
в мире
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фридрих мерц
борис писториус
олаф шольц
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш рассчитывает, что Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, а вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц примет решение по этому вопросу вместе с социал-демократами как партнерами по коалиции. Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии социал-демократ Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. "Я исхожу из того, что когда Фридрих Мерц получит полную информацию от служб, он еще раз очень тщательно все взвесит. И мы примем это решение вместе“, - заявил Мирш телеканалу NTV. Ранее Писториус подчеркивал, что в решении о поставках Taurus в том числе играют роль секретные сведения. По его словам, у фракции СДПГ в бундестаге есть четкая позиция по этому вопросу. "Мы всегда были против этого... Я исхожу из того, что мы не хотим способствовать эскалации и не хотим становиться участниками конфликта. Это причины, по которым мы не поставили Taurus. Я также ожидаю, что так это и останется", - добавил Мирш. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html
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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, борис писториус, олаф шольц, нато, хдс/хсс, ard
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Борис Писториус, Олаф Шольц, НАТО, ХДС/ХСС, ARD
В СДПГ высказались против поставок Украине ракет Taurus

Генсек СДПГ Мирш надеется, что ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus

© РИА Новости / фото Татьяны ФирсовойБундестаг ФРГ
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / фото Татьяны Фирсовой
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш рассчитывает, что Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, а вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц примет решение по этому вопросу вместе с социал-демократами как партнерами по коалиции.
Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии социал-демократ Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
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"Я исхожу из того, что когда Фридрих Мерц получит полную информацию от служб, он еще раз очень тщательно все взвесит. И мы примем это решение вместе“, - заявил Мирш телеканалу NTV. Ранее Писториус подчеркивал, что в решении о поставках Taurus в том числе играют роль секретные сведения.
По его словам, у фракции СДПГ в бундестаге есть четкая позиция по этому вопросу.
"Мы всегда были против этого... Я исхожу из того, что мы не хотим способствовать эскалации и не хотим становиться участниками конфликта. Это причины, по которым мы не поставили Taurus. Я также ожидаю, что так это и останется", - добавил Мирш.
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаГерманияРоссияФридрих МерцБорис ПисториусОлаф ШольцНАТОХДС/ХССARD
 
 
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