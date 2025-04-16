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В Газе за сутки погибли более 20 человек
В Газе за сутки погибли более 20 человек - РИА Новости, 16.04.2025
В Газе за сутки погибли более 20 человек
Более 20 человек погибли, еще около 90 получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа за последние 24 часа, сообщило министерство... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:40:00+03:00
2025-04-16T15:40:00+03:00
2025-04-16T15:40:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 20 человек погибли, еще около 90 получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа за последние 24 часа, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава в среду. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа доставлены тела 25 погибших и 89 пострадавших", - говорится в релизе ведомства. По данным палестинских медиков, неустановленное число погибших остаются под завалами разрушенных зданий и на трассах, медики и бригады гражданской обороны не имеют к ним доступа. Министерство отметило, что с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли 1652 человека, пострадали более 4,3 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250415/netanjahu-2011456833.html
https://ria.ru/20250416/izrail-2011547464.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Газе за сутки погибли более 20 человек
Минздрав Газы: более 20 человек погибли за сутки в результате ударов ЦАХАЛ