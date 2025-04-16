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Около пяти тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку Гуцул - РИА Новости, 16.04.2025
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21:05 16.04.2025 (обновлено: 21:11 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011687791.html
Около пяти тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку Гуцул
Около пяти тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку Гуцул - РИА Новости, 16.04.2025
Около пяти тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку Гуцул
Около 5 тысяч человек приняли участие в митинге в Комрате в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и против давления Кишинева на автономию, сообщили РИА Новости РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:05:00+03:00
2025-04-16T21:11:00+03:00
гагаузия
в мире
кишинев
комрат
евгения гуцул
обсе
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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Около 5 тысяч человек приняли участие в митинге в Комрате в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и против давления Кишинева на автономию, сообщили РИА Новости организаторы акции.Жители Гагаузии в среду провели митинг в Комрате, чтобы поддержать главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая находится под домашним арестом, и выразить свой протест против давления со стороны Кишинева. По итогам мероприятия была принята резолюция с требованием восстановить все полномочия автономии и освободить Гуцул. Кроме того, одобрено создание комитета защиты Гагаузии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за ситуацией, чтобы не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов."На митинг пришли около 5 тысяч человек", - сказал агентству один из организаторов акции.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677338.html
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гагаузия, в мире, кишинев, комрат, евгения гуцул, обсе, оон, совет европы, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, В мире, Кишинев, Комрат, Евгения Гуцул, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Около пяти тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку Гуцул

В Комрате около пяти тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку Гуцул

© Фото : предоставлено организаторами митингаУчастники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате
Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : предоставлено организаторами митинга
Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате
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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Около 5 тысяч человек приняли участие в митинге в Комрате в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и против давления Кишинева на автономию, сообщили РИА Новости организаторы акции.
Жители Гагаузии в среду провели митинг в Комрате, чтобы поддержать главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая находится под домашним арестом, и выразить свой протест против давления со стороны Кишинева. По итогам мероприятия была принята резолюция с требованием восстановить все полномочия автономии и освободить Гуцул. Кроме того, одобрено создание комитета защиты Гагаузии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за ситуацией, чтобы не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов.
"На митинг пришли около 5 тысяч человек", - сказал агентству один из организаторов акции.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул
Вчера, 20:14
 
ГагаузияВ миреКишиневКомратЕвгения ГуцулОБСЕООНСовет ЕвропыЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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