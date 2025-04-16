https://ria.ru/20250416/evraev-2011690907.html

Евраев направил проверку в Гаврилов-Ямский район Ярославской области

Евраев направил проверку в Гаврилов-Ямский район Ярославской области - РИА Новости, 16.04.2025

Евраев направил проверку в Гаврилов-Ямский район Ярославской области

Проверка контрольно-ревизионной инспекции направлена в Гаврилов-Ямский район Ярославской области, в работе главы которого выявлены нарушения, сообщил губернатор РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T21:33:00+03:00

2025-04-16T21:33:00+03:00

2025-04-16T21:33:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Проверка контрольно-ревизионной инспекции направлена в Гаврилов-Ямский район Ярославской области, в работе главы которого выявлены нарушения, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным СУСК по Ярославской области, глава Гаврилов-Ямского района и депутат муниципалитета задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что сегодня в финале отчета в Ярославской областной думе о деятельности правительства региона за прошлый год подчеркнул, что "наша задача – двигаться и развиваться по всем направлениям и во всех округах региона". "И не менее важно, чтобы путь к этому развитию был чистым. Направили с проверкой контрольно-ревизионную инспекцию в Гаврилов-Ямский муниципальный округ. Со стороны главы Андрея Борисовича Сергеичева выявили серьезные злоупотребления полномочиями", - написал Евраев. Губернатор отметил, что сейчас глава задержан. Идет следствие. "Коррупцию на всех уровнях будем пресекать быстро и решительно", - подчеркнул глава Ярославской области.

https://ria.ru/20250416/evraev-2011680640.html

https://ria.ru/20250409/evraev-2010347504.html

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев