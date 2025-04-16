Рейтинг@Mail.ru
Евраев направил проверку в Гаврилов-Ямский район Ярославской области - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:33 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/evraev-2011690907.html
Евраев направил проверку в Гаврилов-Ямский район Ярославской области
Евраев направил проверку в Гаврилов-Ямский район Ярославской области - РИА Новости, 16.04.2025
Евраев направил проверку в Гаврилов-Ямский район Ярославской области
Проверка контрольно-ревизионной инспекции направлена в Гаврилов-Ямский район Ярославской области, в работе главы которого выявлены нарушения, сообщил губернатор РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:33:00+03:00
2025-04-16T21:33:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Проверка контрольно-ревизионной инспекции направлена в Гаврилов-Ямский район Ярославской области, в работе главы которого выявлены нарушения, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным СУСК по Ярославской области, глава Гаврилов-Ямского района и депутат муниципалитета задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что сегодня в финале отчета в Ярославской областной думе о деятельности правительства региона за прошлый год подчеркнул, что "наша задача – двигаться и развиваться по всем направлениям и во всех округах региона". "И не менее важно, чтобы путь к этому развитию был чистым. Направили с проверкой контрольно-ревизионную инспекцию в Гаврилов-Ямский муниципальный округ. Со стороны главы Андрея Борисовича Сергеичева выявили серьезные злоупотребления полномочиями", - написал Евраев. Губернатор отметил, что сейчас глава задержан. Идет следствие. "Коррупцию на всех уровнях будем пресекать быстро и решительно", - подчеркнул глава Ярославской области.
https://ria.ru/20250416/evraev-2011680640.html
https://ria.ru/20250409/evraev-2010347504.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbdcfcab81b8a0dd0b4c148d0ade5aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Евраев направил проверку в Гаврилов-Ямский район Ярославской области

Евраев: контрольно-ревизионная проверка направлена в Гаврилов-Ямский район

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Проверка контрольно-ревизионной инспекции направлена в Гаврилов-Ямский район Ярославской области, в работе главы которого выявлены нарушения, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным СУСК по Ярославской области, глава Гаврилов-Ямского района и депутат муниципалитета задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Евраев представил отчёт о деятельности правительства региона
Вчера, 20:36
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что сегодня в финале отчета в Ярославской областной думе о деятельности правительства региона за прошлый год подчеркнул, что "наша задача – двигаться и развиваться по всем направлениям и во всех округах региона".
"И не менее важно, чтобы путь к этому развитию был чистым. Направили с проверкой контрольно-ревизионную инспекцию в Гаврилов-Ямский муниципальный округ. Со стороны главы Андрея Борисовича Сергеичева выявили серьезные злоупотребления полномочиями", - написал Евраев.
Губернатор отметил, что сейчас глава задержан. Идет следствие.
"Коррупцию на всех уровнях будем пресекать быстро и решительно", - подчеркнул глава Ярославской области.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Евраев и Яцкин обсудили важные для развития Ярославской области вопросы
9 апреля, 21:25
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала