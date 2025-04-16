https://ria.ru/20250416/evraev-2011680640.html

Евраев представил отчёт о деятельности правительства региона

Евраев представил отчёт о деятельности правительства региона - РИА Новости, 16.04.2025

Евраев представил отчёт о деятельности правительства региона

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил депутатам областной думы отчет о деятельности правительства региона, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:36:00+03:00

2025-04-16T20:36:00+03:00

2025-04-16T20:36:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937411230_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_b1a888c8bb0cb19b8f96130a366fd5a6.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил депутатам областной думы отчет о деятельности правительства региона, сообщает пресс-служба областного правительства. "Сегодня, 16 апреля, на очередном заседании Ярославской областной думы Михаил Евраев выступил перед депутатами с отчетом о деятельности правительства региона за 2024 год", - говорится в сообщении. Евраев подчеркнул, что Ярославская область движется вперед по всем отраслям. "Наша задача не концентрироваться только на каких-то отдельно взятых направлениях или районах, а комплексно развивать весь регион. Отчитываемся мы в этот момент и перед жителями региона, и их оценка особенно важна. Ведь вместе с депутатским корпусом мы в первую очередь работаем для людей", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев отметил, что прошлый год стал успешным для экономики Ярославской области благодаря принятому командой правительства региона комплексу мер. "Бюджет региона из года в год серьезно растет: в прошлом году он составил 139,9 миллиарда рублей. Расходная часть – 134,1 миллиарда рублей, как и в предыдущие годы, она имеет социальную направленность: на это направлено 54,4% от общего объема расходов", - сказал Евраев. В частности, по данным губернатора, Ярославская область вошла в тройку лидеров ЦФО по темпам роста инвестиций в основной капитал. Так, индекс объема инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года составил 120,3%, а объем инвестиций – порядка 177 миллиардов рублей. Евраев отметил, что важным событием прошлого года стала его встреча с президентом России Владимиром Путиным. По ее итогам принято решение о релокации Промсвязьбанка в Ярославскую область. Банк уже сменил адрес на ярославский, вскоре головной офис переедет в регион. Также глава государства поддержал решение о переименовании Ростова Великого. Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий положительно оценил деятельность правительства региона в 2024 году. "Доклад был достаточно обстоятельный, подробный, касался всех ключевых направлений деятельности регионального правительства. Также депутаты имели возможность задать главе региона вопросы, которые заботят жителей... В целом, на мой взгляд, результаты работы правительства Ярославской области заслуживают хорошей оценки", - цитирует Боровицкого пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20250416/kredity-2011619709.html

https://ria.ru/20250414/videokamery-2011230036.html

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил евраев, ярославская область, россия